«دبي البحرية» تطلق مبادرة لدعم سياحة اليخوت الفاخرة

أعلنت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مبادرة «دوك آند داين» (Dock & Dine)، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإقامات القصيرة لليخوت في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية لليخوت، فضلاً عن تعزيز حضورها المتميز ضمن أفضل الوجهات المفضلة على خريطة سياحة الطعام العالمية.

وتشمل المبادرة أبرز 20 مرسى ومحطة بحرية في دبي، لتقدم مفهوماً شاملاً حول تجارب تناول الطعام في المراسي على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أفضل المدن في العالم للأعمال والترفيه.

وتم تصميم مبادرة «دوك آند داين» لتكون خياراً مثالياً للراغبين في الاستمتاع بإقامة قصيرة في دبي، وأرقى تجارب تناول الطعام الفريدة على الواجهة المائية، كما أنها تتيح لأصحاب اليخوت وأفراد الطواقم والضيوف الوصول إلى قائمة مختارة بعناية من المطاعم والفنادق الفاخرة ووجهات الجذب الثقافية والأماكن الترفيهية، انطلاقاً من مكانهم في مراسي المدينة.

ويمكن للضيوف الإبحار إلى مرافئ ومطاعم مختلفة، والاستمتاع بتشكيلة متنوّعة من المأكولات الفاخرة في مواقع جميلة ذات إطلالات خلابة، وذلك خلال مدة معدلها بين 45 دقيقة وساعة للانتقال بين الوجهات.

وتتضمن أبرز مزايا المبادرة توفير أماكن رسو مجانية لليخوت في المراسي والمحطات البحرية المشمولة ضمن المبادرة، واستجابة سريعة لطلبات الحجز من خلال نافذة الحجوزات، تراوح بين خمس دقائق وساعة، وإمكانية التواصل المباشر مع المطاعم لتنظيم تفاصيل الحجز، علاوة على خدمة مخصصة لضمان انتقال الضيوف من وإلى المرفأ بسهولة وسلاسة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تعكس مبادرة (دوك آند داين) نهج دبي المتقدم في تطوير الملاحة البحرية والخدمات المكملة لها، ولقد نجحنا في الارتقاء بقوانين الملاحة وتعزيز العمليات التشغيلية بشكل شامل، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل قطاع السياحة في الإمارة، والتعاون الراسخ بين الحكومة وشركاء القطاع، وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب السيّاح، وتوفير تجربة فاخرة لضيوف اليخوت، تتيح لهم الوصول السلس إلى أرقى الوجهات والحصول على خدمة عالمية المستوى».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «تُمثّل (دوك آند داين) مبادرة مبتكرة لتعزيز تجربة السياحة البحرية في دبي، وهي تجسّد الرؤية المُلهمة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل قطاع السياحة، وتسهم في ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً لليخوت».

المراسي والمحطات البحرية

تشتمل قائمة المراسي والمحطات البحرية المشاركة ضمن مبادرة «دوك آند داين» على: مرسى السيف، ومرسى بولغري، ونادي كريك مارينا لليخوت، ومرسى جزر دبي، ومرسى خور دبي، ومراسي دبي هاربر، ونادي مرسى دبي لليخوت، ومرسى جبل علي، ومرسى جوهرة الخور، ومرسى جميرا (١)، ومرسى ميناء راشد، ومراسي باي مارينا، ومرسى العرب مارينا، ومحطة بالم أزور، ومحطة بالم إيست فيستا ماري، ومرسى نخلة جميرا، ومحطة نادي بالم ويست، ومرسى بورت دي لا مير، ومرسى أم سقيم (1)، ومرسى أم سقيم (2).