مركز دبي التجاري يستضيف 135 فعالية حتى نهاية 2025  

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لموسم حافل بالفعاليات، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025، بما يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات وسياحة الأعمال.

وتشمل الأجندة أكثر من 135 فعالية تضم مؤتمرات ومعارض كبرى في العديد من القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والبناء، والنقل، والتمويل، والتعليم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في المركز، ماهر جلفار: «استناداً إلى أدائنا القوي في النصف الأول من العام الجاري، فإننا نواصل، في النصف الثاني، استقطاب منظمي الفعاليات والجهات العارضة والزوار من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية المرموقة من القطاعات الرئيسة والقطاعات سريعة النمو».

وأضاف: «تعكس مجموعة الفعاليات القادمة قدرتنا على جمع رواد القطاعات المتنوعة والمبتكرين والمتحدثين والجهات الفاعلة الرئيسة من مختلف أنحاء العالم لرسم ملامح مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

وتبدأ فعاليات سبتمبر بمعرض «الورق - بيبر أرابيا»، فيما يشهد منتصف الشهر مجموعة واسعة من معارض التصنيع التجارية، وتنطلق أولى الفعاليات في أكتوبر بالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يليها «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، ومعرضا «الشرق الأوسط الزراعي»، والـ«فوركس»، وبدورها تُقام فعاليات قطاع التكنولوجيا، في منتصف الشهر، بعودة «معرض جيتكس غلوبال»، أكبر فعالية تقنية في العالم، وتُختتم فعاليات الشهر بمعرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، ويبدأ نوفمبر بـ«معرض غلفود للتصنيع»، فيما يختتم قطاع البناء والتشييد الشهر بمعارض أبرزها «الخمسة الكبار»، وبدوره يستضيف، المركز خلال ديسمبر، معرض «أوتوميكانيكا دبي»، ويختتم الموسم بمجموعة معارض تجارية.