%68.59 نسبة إنجاز المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

قام العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بزيارة ميدانية

للاطلاع عن كثب على تقدم سير العمل للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميغاواط، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم.

وتُعد مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل للطاقة، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

واستمع الطاير للتقدم الحاصل في المرحلة السادسة من مسؤولي شركة «شعاع للطاقة 4» وتقدم سير العمل الذي وصل إلى نحو 68.59%، حيث تم تشغيل نحو 1000 ميغاواط من أصل 1800 ميغاواط، وتم الانتهاء من تركيب أكثر من 2.236 مليون لوح شمسي كهروضوئي، وسيصل عدد الألواح الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 3.959 ملايين مع اكتمال المشروع في العام المقبل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 3860 ميغاواط والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 800 ميغاواط، وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7260 ميغاواط بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميغاواط)، وستُشكل مصادر الطاقة النظيفة نحو 34% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي.

وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور.