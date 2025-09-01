وكالات: سبتمبر يسجل أدنى كلفة للسفر الجوي منذ بداية 2025

كشفت وكالات سياحة وسفر أن أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى وجهات عربية ومنها، للرحلات الجوية خلال سبتمبر الجاري، تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2025، وذلك مع تراجع حدة الطلب على السفر، وانتهاء موسم الإجازات الصيفية وبدء العام الدراسي.

وقال مسؤولون في تلك الوكالات إن التراجع الأكبر طال الوجهات العربية بشكل أساسي، التي تشهد عادةً أعلى مستوى تذبذب في الأسعار، لافتين إلى أن شركات الطيران بدأت، خلال الأيام الأخيرة، طرح عروض على وجهات محددة، فضلاً عن باقات سفر لقضاء عطلات.

ولفتوا إلى أن العديد من شركات الطيران أعاد طرح فئات سعرية ترويجية على الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، ما ساعد في دفع الأسعار نحو مستويات أقل.

دورة موسمية

وقال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أسعار التذاكر حالياً تعكس الدورة الموسمية المعتادة لحركة السفر من الإمارات وإليها، فبعد ارتفاعات لافتة خلال فصل الصيف، وازدحام رحلات العودة في النصف الثاني من أغسطس 2025، بدأت الأسعار تشهد تصحيحاً كبيراً، مع تراجع زخم السفر والعودة إلى المدارس».

وأضاف العوضي: «كلفة السفر الجوي خلال سبتمبر هي الأقل منذ بداية عام 2025، وهي أقل من مستوى الأسعار خلال مايو 2025 الذي شهد أيضاً بدوره موجة تصحيح وتراجع مع انتهاء عطلة الربيع المدرسية وعطلة عيد الفطر»، مشيراً إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة للمتعاملين الراغبين في السفر، سواء لزيارة الأهل والأقارب، أو قضاء عطلات سياحية في وجهات قريبة نسبياً».

وأوضح أن التراجع الأكبر طال الوجهات العربية بشكل أساسي التي تشهد عادة أعلى مستوى تذبذب للأسعار، بدعم من الطلب العالي، خصوصاً خلال موسم الإجازات والأعياد، مشيراً إلى أن شركات الطيران بدأت، خلال الأيام الأخيرة، طرح عروض على وجهات محددة، وأيضاً باقات سفر لقضاء عطلات، فيما من المتوقع أن نشهد المزيد من العروض خلال الفترة المقبلة.

أسعار ترويجية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن العديد من شركات الطيران أعاد طرح فئات سعرية ترويجية على الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، مع سعة مقعدية أكبر مقارنة بمستويات العام الماضي، ما ساعد في دفع الأسعار نحو مستويات أقل.

وأضاف منصور أن الحجز المبكر - إلى جانب الاستفادة من العروض، خصوصاً التي تطرح خلال أيام قليلة قبل موعد الرحلة - يمكن أن يوفر للمسافرين فرصاً ممتازة للسفر بأسعار معقولة خلال سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن شركات الطيران تلجأ خلال هذه الأوقات إلى آلية تتمثل بـ«عروض اللحظات الأخيرة»، التي تساعدها على رفع معدلات الإشغال على الرحلات، وهناك شريحة، خصوصاً الذين لديهم مرونة في مواعيد السفر يستفيدون منها.

وتابع: «باللجوء إلى المقارنة، تبرز وجهات مثل القاهرة والإسكندرية في مصر، وعمّان، وبيروت، إضافة إلى دمشق، ضمن قائمة الوجهات التي شهدت أكبر نسب التراجع مقارنة بذروة الصيف»، موضحاً أن الأسعار أقل بنسب تراوح بين 40 و70% مقارنة بذروة الطلب، وهي أقل في العموم بنسبة تزيد على 25% مقارنة بمتوسط الأسعار منذ بداية العام الجاري 2025.

وأكد صلاح أن سبتمبر قد يمثل «فرصة ذهبية» للمسافرين الذين يؤجلون سفرهم لتجنب الازدحام وارتفاع أسعار التذاكر الصيف، موضحاً أن الشريحة العائلية الكبيرة من المسافرين، عادةً ما تضغط على الأسعار صيفاً، وهذا الطلب تراجع حالياً إلى مستويات كبيرة.

الحجز المبكر

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، «تتوقع وكالات السفر أن يحافظ السوق على مستويات أسعار جذّابة نسبياً طوال معظم شهر سبتمبر، مع احتمال تسجيل حركة تصاعدية طفيفة في بعض الأسابيع المتقدمة من أكتوبر، خصوصاً على الرحلات القريبة من عطلات نهاية الأسبوع».

وأضاف: «يبقى متوسط الأسعار خلال الشهرين المقبلين مرتبطاً بقرارات شركات الطيران حول السعة المقعدية ومؤشرات الطلب المستقبلية».

ولفت دياب إلى أن التراجع في مستوى الأسعار حالياً يبدو أوضح على الدرجة السياحية، في ظل حجمها الأكبر وتنوع فئاتها، فيما تظهر درجة رجال الأعمال مرونة محدودة، لكنها لاتزال في العديد من الحالات أقل مما كانت عليه خلال ذروة الصيف، مبيناً أن المؤشرات الحالية تدل على أن أسعار التذاكر خلال سبتمبر في أدنى مستوياتها خلال العام الجاري، ما لم نشهد مستوى طلب أكبر في موعد الرحلات بأيام.

وأوضح أن التراجع في الأسعار أيضاً يعود إلى أن شركات الطيران تلجأ إلى رفع مستوى السعة المقعدية على الرحلات الجوية باستمرار، مع استلامها طائرات جديدة، وافتتاح المزيد من المحطات، مضيفاً أن هذه الزيادة تمنح السوق فرصة لسياسات تسعير تواكب الطلب.

وتابع دياب: «للاستفادة من مزايا تراجع كلفة السفر الجوي خلال سبتمبر، يجب الأخذ في الحسبان البحث أو الحجز مبكراً مع مرونة في التواريخ، ومقارنة الأسعار، والاستفادة من برامج الولاء والعروض الموسمية»، مشدداً على ضرورة الاطلاع على سياسات التغيير والاسترداد قبل الحجز، تحسّباً لأي متغيرات.

تراجع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران

أظهرت بيانات مواقع شبكية لحجز تذاكر الطيران تراجعاً ملحوظاً في مستوى الأسعار خلال سبتمبر 2025، إذ تبدأ أسعار التذاكر للرحلات الجوية المباشرة من السوق الإماراتية وإليها من نحو 950 درهماً إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومن 900 درهم إلى مدينة الإسكندرية، ومن 980 درهماً إلى العاصمة الأردنية عمان، فيما تبدأ من 1100 درهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ومن نحو 1200 درهم إلى العاصمة السورية دمشق.

وتشمل البيانات: أسعار الرحلات الجوية المباشرة لمدة أسبوعين، ابتداءً من الثامن من سبتمبر 2025، والعودة في 22 من الشهر ذاته، وهي أسعار ابتدائية تخضع للتوافر وأقلها كُلفة، وهي تختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية للمتعاملين، بما في ذلك إمكانية التعديل من دون رسوم، وغيرها من مزايا.

أمين العوضي:

التراجع الأكبر طال الوجهات العربية بشكل أساسي، التي تشهد عادةً أعلى مستوى تذبذب في الأسعار.

صلاح منصور:

سبتمبر «فرصة ذهبية» للمسافرين الذين يؤجلون سفرهم لتجنب الازدحام وارتفاع أسعار التذاكر في الصيف.

ياسين دياب:

وكالات السفر تتوقع أن يحافظ السوق على مستويات أسعار جذّابة نسبياً طوال معظم شهر سبتمبر.