متعاملون يطالبون بباقات تأمين صحي مُخفّضة لـ «الطب النفسي»

طالب متعاملون بضرورة إعادة النظر في باقات وبرامج التأمين الصحي التي تغطي الطب النفسي، من زيارة مستشفيات وجلسات وعلاج، لافتين إلى أن معظم بطاقات التأمين الصحي لا تغطي تلك الجوانب إلا بنسبة ضعيفة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، مفضلين عدم نشر أسمائهم، أن ارتفاع كُلفة الطب النفسي والمعالجة، وعدم وجود تغطيات تأمينية بأسعار مقبولة، يدفع المتعاملين إلى المواقع الإلكترونية لطلب «استشارة نفسية»، رغم عدم موثوقية بعضها، أو غياب القدرة على التأكد من كفاءة وتخصص من يعملون في تلك المواقع، لافتين إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تعرض جلسات علاج نفسي بأسعار أقل من المستشفيات، لكنها تبقى مرتفعة الثمن ولا تناسب معظم المرضى.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الصحية في اتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، لـ«الإمارات اليوم»: «تغطية الأمراض النفسية، والجلسات العلاجية، أو العلاج داخل المستشفيات، والوصفات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، كلها موجودة، وتغطيها شركات تأمين كثيرة في الدولة، لكن هذا محكوم بالأساس بالبرنامج أو التغطية التي يتم الاتفاق على شرائها من شركة التأمين، من قبل جهات العمل والأشخاص».

وأضاف جابر: «في الأغلب يتم النظر إلى التأمين الصحي الأساسي الإلزامي المطلوب من قبل الدوائر والهيئات الصحية على مستوى الدولة، وهذا النوع من التأمين تغطيته محدودة، فيما يحتاج علاج الأسنان، والصحة النفسية، والعيون، وغيرها، إلى تغطيات إضافية ومبالغ أعلى»، وشدد جابر على أن «شركات التأمين تلتزم بما يطلبه المُؤمَّن لهم، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، ولديها برامج معززة أو مدعمة، تشمل تغطيات ومزايا ومنافع إضافية، في حال تم الاتفاق عليها عند شراء التأمين الصحي».

وتابع: «يجب على الأشخاص أو الجهات التي ترغب في تغطية العلاج النفسي، شراء التأمين الصحي الأعلى من (الأساسي)، أو البرنامج المدعم الذي يمتاز بحد تغطية أكبر، وقيمة القسط فيه أعلى، وبالتالي منافعه متعددة».

وأوضح: «وفقاً للقانون، فإن الصحة النفسية مغطاة في إمارة دبي اعتباراً من أول يناير 2025، حتى ضمن التغطية الأساسية، لكن بمبلغ بسيط لا يتجاوز 800 درهم، وبها إسهام من قبل المُؤمَّن له بنسبة 30%».

وتابع: «البرامج المدعمة أو المعززة التي تغطي الصحة النفسية، تتضمن عدداً معيناً من الجلسات أو الأدوية، وغيرهما، ومبالغ لها سقف معين، وكل هذه الأمور يتم الاتفاق عليها عند شراء التأمين الصحي، سواء مع الشركات والجهات المختلفة، أو الأشخاص، وفي كل الأحوال توجد نسبة إسهام يتحملها المُؤمَّن له، تختلف بحسب نوع البرنامج المعزز المختار».

