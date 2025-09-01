«ويتيكس» يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار أمام الشركات العالمية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بأنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم الهيئة الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في الفترة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن «ويتيكس» يجسّد ريادة دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، ويدعم رؤية دبي الطموحة نحو اقتصاد مستدام، كما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار أمام الشركات العالمية، لافتة إلى أن قطاعات المعرض تغطي مجالات متعددة، تشمل: المياه، والطاقة، والمدن الذكية، والتنقل الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس، سعيد محمد الطاير: «يعكس معرض (ويتيكس) التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الأخضر، وقد رسّخ المعرض مكانته كأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، حيث يوفر منصة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة، كما يدعم بناء شراكات تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر».

وأضاف: «يجمع (ويتيكس) سنوياً قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف، واستكشاف الفرص، والتعاون في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة».

وبحسب «ديوا»، يشكّل «ويتيكس» منصة تجمع المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف أحدث الابتكارات، وبناء شراكات متينة عبر مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية للتكيف مع تغيّر المناخ، كما يوفر المعرض فرصة استراتيجية للشركات والمؤسسات الدولية الراغبة في دخول أسواق جديدة وإبرام صفقات استثمارية ضمن أحد أكثر الاقتصادات الخضراء استعداداً للمستقبل.

ومنذ انطلاقه، شهد «ويتيكس» نمواً متسارعاً، ففي عام 2024 استقطب المعرض 50 ألفاً و598 زائراً وأكثر من 2800 جهة عارضة من 65 دولة، كما استضاف 21 جناحاً دولياً، وسيسهم «ويتيكس 2025» في الوصول إلى الأسواق الدولية.