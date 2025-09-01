13.25 درهماً ارتفاعاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادة راوحت قيمتها بين سبعة وتسعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال أسبوعين إلى 13.25 درهماً، وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن مواصلة ارتفاع المعدن الأصفر حدّ من شراء المشغولات الذهبية الجديدة، فيما عزّزت الزيادة السعرية الإقبال على إعادة بيع السبائك من المتعاملين إلى المتاجر.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 415.5 درهماً، بارتفاع قيمته تسعة دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجّل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 384.75 درهماً بزيادة قدرها 8.5 دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 368.75 درهماً بارتفاع بلغ ثمانية دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 316.25 درهماً بزيادة بلغت سبعة دراهم.

وقال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «الارتفاعات السعرية الإضافية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة دعمت إقبال عدد من المتعاملين على بيع السبائك بمختلف الأحجام إلى المتاجر، فيما أسهمت الزيادات السعرية في الحد من الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة التي اقتصرت على مبيعات الهدايا للسيّاح في مختلف أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «عدداً كبيراً من المتعاملين يترقبون تلك الزيادات الأخيرة للإقبال على بيع ما في حوزتهم من سبائك، خصوصاً أن الذهب عند حدود سعرية مرتفعة خلال الفترات السابقة».

من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «الأفواج السياحية تستحوذ على حصص كبيرة من مبيعات المشغولات حالياً، خصوصاً من المشغولات ذات التصاميم التقليدية الفاخرة»، لافتاً إلى أن «متغيرات الأسعار والارتفاعات الأخيرة أسهمتا في دعم توجه العديد من المتعاملين لبيع السبائك إلى منافذ البيع».

في السياق نفسه، اتفق مسؤول المبيعات في محل «غرازيلا للذهب والمجوهرات»، سلطان أحمد، في أن «الزيادات السعرية والمتتالية للذهب عزّزت توجه المتعاملين لبيع ما بحوزتهم من السبائك إلى المتاجر، بهدف الاستفادة من وصول أسعار المعدن الأصفر إلى حدود قياسية من الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «يستحوذ السيّاح على الحصص الكبرى من مبيعات المشغولات حالياً في أسواق دبي، إذ يفضلون شراء الهدايا التذكارية من الذهب والمجوهرات خلال زيارتهم للأسواق المحلية».

• السيّاح يستحوذون على الحصص الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية.