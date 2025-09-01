الديزل ينخفض 12 فلساً للتر خلال سبتمبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2025، التي حددت سعر وقود الديزل بـ2.66 درهم لكل لتر، مقارنة بـ2.78 درهم لكل لتر خلال أغسطس الماضي، فيما حددت سعر وقود البنزين «سوبر 98» بـ2.70 درهم لكل لتر، مقارنة بـ2.69 درهم لكل لتر في أغسطس الماضي.

كما حددت اللجنة سعر وقود البنزين «خصوصي 95» بـ2.58 درهم لكل لتر، مقارنة بـ2.57 درهم لكل لتر في أغسطس الماضي، والبنزين «إي بلس 91» بـ2.51 درهم لكل لتر، مقارنة بـ2.50 درهم لكل لتر في أغسطس الماضي.