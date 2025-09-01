«كهرباء الشارقة» توفر 1.3 مليار غالون مياه باستخدام الأقمار الاصطناعية

أسفرت جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تطبيق مشروع كشف تسربات المياه عبر الأقمار الاصطناعية، عن اكتشاف ومعالجة 1345 تسرباً في خطوط النقل والتوزيع، وتوفير 1331 مليون غالون بما يعادل 46 مليون درهم.

وقال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس فيصل السركال، إنه «تم استخدام تقنية الأقمار الاصطناعية للكشف عن التسربات لمسح شبكة المياه بطول 5000 كم، كما تولى فريق العمل الميداني مسح 950 كم من الشبكة باستخدام أجهزة الكشف الصوتي لتحديد مواقع التسربات غير المرئية، وإنه تم بفضل هذه التقنيات المتقدمة وسرعة استجابة الفريق كشف ومعالجة عدد كبير من التسربات خلال الفترة من مارس 2024 إلى مايو 2025».