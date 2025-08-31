تخفيضات نهاية «مفاجآت صيف دبي» تنعش مبيعات التجزئة بنسبة 30%

أسهمت تخفيضات نهاية الموسم من «مفاجآت صيف دبي» التي انطلقت للمرة الأولى بداية من الخميس الماضي وتنتهي اليوم (31 أغسطس)، وشملت تنزيلات تصل إلى 90% على عدد من العلامات التجارية، في زيادة الإقبال على مراكز التسوّق وإنعاش مبيعات منافذ تجارة التجزئة في دبي بمعدلات لافتة.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية إقبالاً كبيراً على مراكز للتسوّق في دبي، أدى إلى ازدحام المراكز وازدياد الإقبال على متاجر للملابس والأحذية.

وأشار مستهلكون إلى أن التنزيلات الختامية بنهاية موسم «مفاجآت صيف دبي» ساعدت في استكمال شراء بقية مستلزمات العودة للمدارس، خصوصاً للمستهلكين الذين لم يتمكنوا من الشراء خلال الأيام الماضية، ما يُعد من المظاهر الإيجابية التي تدعم خيارات التسوّق للأسر المستهلكة. وأشار مختصون في تجارة التجزئة إلى أن العروض رفعت الطلب بمعدلات كبيرة على الملابس ومستلزمات العودة للمدارس، كما أنها أنعشت مبيعات التجزئة بنسب جاوزت 30% مقارنة بالأيام العادية.

التخفيضات الختامية

وتفصيلاً، قال المستهلك حسين غانم، إن «التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي من المظاهر الإيجابية، لكونها أتاحت المجال للأسر المستهلكة التي لم تتمكن من شراء جميع احتياجاتها المتعلقة بموسم العودة إلى المدارس لاستكمال عمليات التسوّق، خصوصاً للأسر الكبيرة التي لديها أكثر من طفل في المدارس».

وأشار المستهلك علي عمار، إلى أن «التخفيضات الختامية مثلت فرصة للعديد من الأسر المستهلكة التي عادت خلال الفترة الأخيرة من العطلات الصيفية التي قضتها في بلدانها، لشراء مستلزمات العودة إلى المدارس، سواء من الملابس أو الأحذية والحقائب»، مطالباً بضرورة تمديد التخفيضات لفترات أطول.

وأوضح المستهلك محمد سعيد، أنه «حاول مع أسرته الاستفادة من التخفيضات الختامية المطروحة أخيراً، في استكمال شراء مستلزمات العودة إلى المدارس التي لم يجد العديد من المستهلكين فرص الشراء الكامل لها خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع مواكبة توقيت العودة للمدارس مع رجوع العديد من المقيمين من عطلات صيفية خارج الدولة». وأشارت المستهلكة منى حمدان، إلى أن «التخفيضات من المظاهر الإيجابية، ولكنها تتطلب زيادة العروض بنسب تنزيلات أكبر على منتجات الأحذية المدرسية وملابس الألعاب الرياضية والحقائب المدرسية»، مطالبة بضرورة «تمديد بعض العروض التي ترتبط بالعودة إلى المدارس لمدة شهر على الأقل، لإتاحة المجال للأسر التي عادت من السفر في شراء احتياجاتها، والأسر التي لم تتمكن من شراء كل المستلزمات باستكمال التسوق».

زيادة الإقبال

بدوره، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، ريكيش فيكاس، إن «عروض التخفيضات أسهمت في زيادة الإقبال من الأسر المستهلكة، خصوصاً على منتجات الملابس ومستلزمات العودة إلى المدارس»، لافتاً إلى أن «العروض عزّزت من نمو الإقبال والمبيعات بمعدلات تقدر بما يتجاوز 30% مقارنة بالأيام العادية».

وأشار مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس والأحذية، محمد منصور، إلى أن «تخفيضات نهاية الموسم من مفاجآت صيف دبي، كانت لها تأثيرات إيجابية في إنعاش مبيعات تجارة التجزئة في العديد من المتاجر، وبمعدلات تقدر بما يراوح بين 20 وأكثر من 30%، خصوصاً أن العديد من الأسر المستهلكة حاولت الاستفادة من تلك العروض في استكمال شراء مستلزمات العودة إلى المدارس». وأوضح مدير المبيعات في أحد متاجر التجزئة، ديليب فيشيال، أن «متاجر التجزئة في العديد من مراكز التسوّق في دبي تشهد حالياً مظاهر إقبال كبيرة مع نمو الإقبال من الأسر المستهلكة، للاستفادة من عروض التخفيضات الأخيرة التي أسهمت في توفير فرص للأسر التي عادت من السفر، أخيراً، في شراء مستلزمات العودة إلى المدارس»، لافتاً إلى أن «العروض أسهمت في إنعاش مبيعات تجارة التجزئة بما يقدر بنحو 30%، ومن المتوقع أن ترتفع في الفترات الأخيرة من التنزيلات».

