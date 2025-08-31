«مالية عجمان» تضيء على النسخة المحدثة من «توريد»

نظّمت دائرة المالية في عجمان، أمس، لقاءً تعريفياً لشركائها من مورّدي حكومة عجمان حول النسخة المحدثة من نظام «توريد»، وذلك في مقر جمعية أم المؤمنين. وهدف اللقاء إلى استعراض أبرز التحديثات والتحسينات التي شهدتها منظومة «توريد»، وإشراك الموردين في استكشاف سُبل إضفاء مزيد من التطوير عليها عبر الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يضمن توافق النظام مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية. وأكدت مديرة قسم التطبيقات المالية، سحر الطنيجي، حرص دائرة المالية في عجمان على العمل المتواصل لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والمرونة في إدارة العمليات الحكومية، عبر تبنّي أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات والخدمات.