الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة جاذبة لمقار الشركات الكبرى في 2025

رسّخت دولة الإمارات مكانتها وجهة رئيسة للشركات العالمية الباحثة عن مقار إقليمية أو عالمية، مستفيدة من منظومة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتواصلت في عام 2025 قرارات التوسع للشركات الكبرى في الإمارات، ما عزز موقع الدولة منصة أعمال عالمية رائدة. وأكدت تقارير اقتصادية عالمية، صدرت خلال العام الجاري، أن الإمارات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حلّت الدولة في المركز الثاني بين الأسواق الناشئة، ضمن تقرير «مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2025» الصادر عن مؤسسة «كيرني». كما جاءت ضمن الدول الأكثر تنافسية في «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD».

وشهد عام 2025 إعلان عدد من الشركات الكبرى تأسيس مقار جديدة في الإمارات، أو اكتمال عملية نقل مقارها، ومن ضمنها «باي بال» التي افتتحت في أبريل 2025 مقرها الإقليمي في دبي ليكون الأول لها في الشرق الأوسط وإفريقيا، لخدمة أكثر من 80 سوقاً في المنطقة، وشركة «فيون» العالمية للاتصالات المدرجة في «ناسداك» نهاية العام الماضي، التي نقلت مقرها الرئيس العالمي إلى دبي، لتصبح من أكبر الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً، و«بارتنرز غروب» للشركات العالمية العاملة في مجال أسواق الاستثمارات المالية الخاصة التي افتتحت مكتباً إقليمياً لها في أبوظبي في يونيو 2025، و«بيتكوين دوت كوم» التي أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن انضمامها لمركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، و«فورتريس إنفستمنت غروب» الأميركية التي أعلنت في مايو 2025 عن تأسيس مكتب في أبوظبي لتعزيز نشاطها الاستثماري.

ولا تقتصر جاذبية دولة الإمارات على الشركات التي أعلنت حديثاً عن خططها، فقد سبق لعدد كبير من كبريات الشركات العالمية الشهيرة أن اتخذت من الدولة مركزاً لعملياتها الإقليمية، ومنها على سبيل المثال «ميتا»، و«غوغل»، و«أوراكل»، و«مايكروسوفت»، و«أمازون»، و«سيسكو»، و«فيزا»، و«ماستركارد»، وغيرها الكثير.

وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا في «أليانز بارتنرز» العالمية، فيناي سورانا، أن «سوق الإمارات يتميز بقوة اقتصادية وبنية تحتية متطورة، الأمر الذي يجعلها قادرة على توفير بيئة متكاملة تراعي الإنسان، وتحتضن الابتكار في آن واحد».

وقال إن «دولة الإمارات تقدم للشركات العالمية فرصاً مثالية للنمو في ظل منظومة متكاملة من التشريعات الداعمة، وبيئة الابتكار الرقمي، والخدمات النوعية التي تساعد المؤسسات على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها».

من جهته، أكد رئيس شركة «دايكن الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا»، حسن أوندر، أن «دولة الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، وذلك بفضل بيئة الأعمال المتميزة التي تجمع بين المرونة والابتكار والبنية التحتية المتطورة».

وقال إن «السياسات الاقتصادية المنفتحة والتشريعات المتقدمة التي تتبناها الإمارات تعزز ثقة الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالمنطقة»، مشيراً إلى أن الدولة لا توفر فقط سوقاً واعدة، بل تشكل منصة استراتيجية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أن ما يميز السوق الإماراتية قدرتها على الجمع بين النمو الاقتصادي المتسارع وتبني أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن فرص طويلة الأمد.