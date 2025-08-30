مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر لأعلى مستوى على الإطلاق

واصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجلت مبيعات استثنائية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ونمت بنسبة 33.7% لتصل إلى 441.22 مليار درهم، مقابل 330 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 137 ألفاً و13 مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ112 ألفاً و630 مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 21.46%.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تُمثّل كذلك نحو 84.49% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 البالغة 522.2 مليار درهم.

يأتي ذلك وسط تسجيل قطاع العقارات في دبي نتائج غير مسبوقة، مدعومة بتزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة وجهة استثمارية عالمية.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد زادت بنسبة 3.18% لتصل إلى 120.04 مليار درهم من خلال 34.1 ألف معاملة، مقارنة بنحو 116.34 مليار درهم عبر 25.33 ألف معاملة، خلال فترة المقارنة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 33.43 مليار درهم عبر 6.12 آلاف معاملة، مقابل 32.57 مليار درهم من خلال 5.54 آلاف معاملة.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 24.15% لتصل إلى نحو 594.69 مليار درهم نتجت عن نحو 177.24 ألف صفقة، مقارنة بـ479 مليار درهم تمت عبر 130.57 ألف معاملة تم إجراؤها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام، بمبيعات تُقدّر بنحو 24.24 مليار درهم، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بنحو 17.73 مليار درهم، ثم «اليلايس 1» بـ15.97 مليار درهم، تليها «جميرا فييلج سركل» في المرتبة الرابعة بـ15.22 مليار درهم، و«مدينة المطار» بـ13.78 مليار درهم.

وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال أغسطس 2025 بنسبة 7.9% على أساس سنوي، إلى 50.67 مليار درهم من خلال تنفيذ 18.35 ألف معاملة، مقارنة بـ46.94 مليار درهم في أغسطس 2024.