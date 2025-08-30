خدمة «الناموس» من «كهرباء دبي» تشهد ارتفاعاً بنسبة 20.4%

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صارت دبي مدينة لا تتوقف عن النمو والازدهار، وأصبحت بنيتها التحتية فائقة الجاهزية للمستقبل نموذجاً عالمياً يحتذى في الكفاءة والموثوقية والجودة والاستدامة.

ولفت الطاير إلى أن تنافسية دبي بوصفها إحدى أسرع مدن العالم نمواً قد أسهمت في ارتفاع عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2025، لتوصيل الكهرباء إلى المشاريع التجارية من خلال خدمة الناموس بنسبة 20.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأضاف الطاير: «تسهم خدمات الهيئة وبرامجها الرقمية المبتكرة في دعم مرونة وجاهزية البنية التحتية القوية للإمارة لمواكبة الازدهار السكاني والعمراني والاقتصادي في دبي. وتحرص الهيئة على توفير أكثر الأنظمة والبرامج تطوراً لتمكين الاستشاريين والمقاولين المعتمدين، وتسهيل أعمالهم بما يضمن تسريع إنجاز المشاريع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه. وقد وصل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع إلى 4809 طلبات خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2198 استشارياً ومقاولاً».

من جهته، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إلى أن خدمة «الناموس» تتيح للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء إلى المشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلوواط في خطوتين وخلال خمسة أيام فقط.