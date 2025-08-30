5930 رخصة جديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات

أصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 5930 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات خلال عام لترتفع إلى 21.115 رخصة بنهاية يونيو 2025. وتأتي الزيادة المستمرة في عدد الرخص الاقتصادية للمرأة الإماراتية في أبوظبي لتعكس الدور الكبير للمرأة في قطاع الأعمال، ونجاح مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي المتوافقة مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية.