شراكة لتعزيز إجراءات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة، مذكرة تفاهم مع مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير الدعم القانوني والفني للشركات القائمة في مجمّع دبي للعلوم ومجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، بما يسهم في ترسيخ بيئة حاضنة للإبداع وتحفيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وبما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في الابتكار والإبداع، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار. ووقّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، ومن جانب مجموعة تيكوم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، مروان عبدالعزيز جناحي.

وفي هذا السياق، أكد عبدالرحمن المعيني، حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في مجالات حماية الملكية الفكرية، من خلال الشراكة مع مجمعات الأعمال الرائدة في دعم روّاد الأعمال والمبتكرين، وبناء شبكة تعاون فعّالة مع مختلف شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان حماية حقوق المبدعين والمخترعين داخل الدولة، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية تواكب متطلبات النمو في نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة ومجمّع دبي للعلوم لتنظيم حملات توعية وورش عمل متخصّصة ودورات تدريب لرفع الوعي بالملكية الفكرية، فضلاً عن إطلاق مبادرات تهدف إلى تزويد المبتكرين بالدعم اللازم لحماية اختراعاتهم وتسويقها في الأسواق المحلية والعالمية.