«عين تِدرا».. منصة رقمية لدعم حماية المستهلكين والإبلاغ عن أي انتهاكات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» بأنها أطلقت مبادرة خلال الفترة الأخيرة ترتكز على دعم حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات عبر منصة رقمية مبتكرة.

وأشارت في بيانات لها، رصدتها «الإمارات اليوم» إلى أن المبادرة والمنصة التي أطلقتها تحت اسم «عين تِدرا» الرقمية، تتيح لمستخدمي خدمات الاتصالات في الإمارات مشاركة تجاربهم مع مزودي الخدمة والإبلاغ عن أي انتهاكات مشتبه بها لحقوقهم كمستهلكين، ما يساعد الهيئة على رصد الاتجاهات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وأوضحت أنه لكي يتمكن المستهلكون في قطاع الاتصالات من الاستفادة من خدمات المنصة عليهم اتباع 3 خطوات محددة للتعامل معها تشتمل بداية على زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة، وتتمثل الخطوة الثانية بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم الخطوة الثالثة عبر تقديم الملاحظات أو الإبلاغ عن تجربتك مع مزودي خدمات الاتصالات.

وكشفت الهيئة أن مبادرة المنصة لها سبعة أهداف مهمة، تشمل تعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات من خلال جمع الملاحظات المباشرة من المستخدمين، وتمكين المستهلكين من الإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لحقوقهم من قبل مزودي الخدمة، ومراقبة مدى الالتزام بأنظمة حماية المستهلك عبر جميع قنوات تقديم المبادرات، ورصد حالات عدم الامتثال واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بناءً على البيانات، وتقليل الانتهاكات المتكررة والنزاعات، ورفع مستوى رضا وتفاعل المستهلكين، ودعم دور الهيئة في تطبيق القوانين بشكل استباقي وريادي.