711 ألف سائح بريطاني زاروا دبي في النصف الأول

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إمارة دبي استقبلت 711 ألف سائح بريطاني، خلال النصف الأول 2025، بنسبة نمو بلغت 13%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، بمعدل 118.5 ألف سائح كل شهر، وبمعدل وسطي بلغ نحو 3928 سائحاً يومياً.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فقد شكّل السياح البريطانيون أكثر من 33.5% من أعداد السياح القادمين من أوروبا الغربية، وأكثر من 7% من إجمالي حجم التدفق السياحي إلى الإمارة، البالغ نحو 9.88 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري.

وتشير البيانات إلى أن دبي استقبلت نحو 82 ألف سائح بريطاني (إضافي) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من 2024، لتضع هذه الأرقام المملكة المتحدة كأكبر سوق منفردة داخل أوروبا الغربية لدبي.

وقالت الدائرة في تقريرها، للنصف الأول من العام الجاري، إن علاقات الشراكة والفعاليات والحملات العالمية، وإطلاق سلسلة من الوجهات الجديدة في المدينة، أسهما في نقل صورة أشمل حول دبي للزوّار الدوليين، سواء كانوا زائرين جدداً أو دائمين. كما أثمرت الاستراتيجية التسويقية المخصصة التي تنفذها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع أكثر من 3000 شريك عالمي ومحلي، تحقيق مزيد من النمو في الأسواق الرئيسة.

وحافظت دبي على مكانتها بوصفها وجهة السفر المفضلة لدى الزوّار من الأسواق التقليدية والناشئة، بفضل عروضها الفريدة ومستويات الأمان العالية وسهولة الوصول والتنقل، فخلال الفترة بين يناير ويونيو 2025، بلغ متوسط نسبة الإشغال للفنادق في دبي 80.6% مقارنة بـ78.7% في الفترة نفسها من عام 2024. وارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4% ليبلغ 22.24 مليون غرفة، مقارنة بـ21.35 مليون غرفة في النصف الأول من عام 2024، فيما وصل متوسط إقامة المسافرين إلى 3.71 ليالٍ.

وتخدم «طيران الإمارات» وحدها المملكة المتحدة بأكثر من 133 رحلة أسبوعياً، تشمل ست رحلات يومياً بطائرة «A380» إلى مطار «لندن هيثرو»، وثلاث رحلات يومياً إلى مطار «لندن جاتويك»، ورحلتين يومياً إلى مطار «لندن ستانستد»، وثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، ورحلتين يومياً إلى برمنغهام إحداها بطائرة A380، ورحلة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة يومياً إلى غلاسكو، ورحلة يومياً بطائرة A350 إلى إدنبرة.