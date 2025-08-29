«تنظيم الاتصالات»: أبراج الاتصالات آمنة تماماً

أكّدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن الإشعاعات غير المؤينة المستخدمة في أبراج الاتصالات آمنة تماماً، وضمن الحدود العالمية المسموح بها، ولا تُشكل أي ضرر على مستخدمي أجهزة الاتصالات، ولا على المحيطين بهذه الأبراج.

وأوضحت الهيئة، في صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها أطلقت، أخيراً، منصة رقمية تفاعلية تقيس وتحلل وتشارك البيانات بشفافية، حتى يستطيع مستخدمو خدمات الاتصالات متابعة مستويات الإشعاع في محيطهم، والاطمئنان بأنفسهم.

وأكدت أن هذا المشروع يجسد حرص الهيئة على الشفافية والابتكار، من خلال نشر منظومة ذكية من المستشعرات في مختلف مدن الدولة، إلى جانب إجراء قياسات دورية، وربط البيانات بمنصة رقمية تفاعلية، تُمكّن أفراد المجتمع من متابعة مستويات الإشعاع في محيطهم بسهولة وموثوقية، مشيرة إلى أن المشروع يُسهم في تأكيد التزام الدولة بالمعايير الصحية الوطنية والدولية، ما يعزّز الطمأنينة لدى المجتمع، ويؤكد أن البنية التحتية للاتصالات في دولة الإمارات تعمل وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت أن لديها منظومة وطنية ذكية تستهدف مراقبة الإشعاعات الكهرومغناطيسية غير المؤينة الناتجة عن أنظمة الاتصالات، مثل أبراج الهواتف المحمولة، ومحطات البث، وذلك في إطار التزامها بحماية صحة المجتمع، وتطوير القدرات القائمة لمراقبة الإشعاعات اللاسلكية.

وشدّدت «تنظيم الاتصالات» على أنها مستمرة في تطوير عمليات مراقبة الإشعاعات الكهرومغناطيسية، عبر مشروع وطني متطور لرصد الإشعاعات غير المؤينة الناتجة عن أنظمة الاتصالات، وذلك بهدف حماية الصحة العامة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الثقة بالبنية التحتية للاتصالات في الدولة.