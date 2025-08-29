1.6 مليار درهم لتوسيع محفظة «تيكوم» في «دبي الصناعية»

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة في دبي، عن موافقة مجلس إدارتها على استثمار بقيمة 1.6 مليار درهم، للاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربعة، تلبيةً للطلب القوي والمتزايد في القطاع الصناعي.

وأفادت المجموعة بأن استحواذها على مجموعة أراضٍ صناعية إضافية من «دبي القابضة لإدارة الأصول»، سيسهم في نمو محفظة الأراضي التابعة للمجموعة، لتتجاوز مساحتها الإجمالية 209 ملايين قدم مربعة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة دبي الصناعية وجهة مفضّلة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية، ويعزّز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها القائمين والجدد.

وكشفت المجموعة أن مدينة دبي الصناعية تسجل حالياً معدلات إشغال مرتفعة تصل إلى 99%، بما في ذلك الأراضي التي تمّ الاستحواذ عليها العام الماضي، في ظلّ النمو القوي الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودبي، مدفوعاً بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، بما فيها «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول، أنّ هذا الاستحواذ الاستراتيجي يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة في المشهد الصناعي في دولة الإمارات ودبي على حدّ سواء. وقال: «ترتكز دولة الإمارات على أسس قوية وراسخة للاقتصاد الكلي، مدعومة باستراتيجيات طموحة ذات رؤية مستقبلية ثاقبة تشمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وتابع: «نثق بأنّ هذا الاستحواذ الجديد سيعزّز الدور البارز الذي تؤديه مدينة دبي الصناعية، للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، وتلبية الطلب المتنامي من قاعدة عملائنا الحالية والمستقبلية».