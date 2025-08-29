4905 تقارير «متسوق سري» في دبي خلال النصف الأول

كشفت النتائج نصف السنوية لـ«برنامج الخدمة المتميّزة»، الذي أطلقته غرف دبي، نمواً بارزاً مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، ما يُجسّد الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد تقارير «المتسوق السري» التي أصدرها البرنامج بالتوازي مع تزايد عدد فروع الشركات المتقدمة للمشاركة في البرنامج، والتي تسعى إلى تطوير وتعزيز تنافسية خدمات المتعاملين لديها.

ووصل عدد تقارير «المتسوق السري» للشركات المشاركة وفروعها في البرنامج، التي أصدرتها غرف دبي في النصف الأول إلى 4905 تقارير، بنمو نسبته 24.8%، مقارنةً بـ3934 تقريراً صادراً في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يترجم فاعلية البرنامج في الارتقاء بممارسات خدمة المتعاملين، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة التميّز.

كما شهد البرنامج ارتفاعاً كبيراً في معدل إقبال الشركات وفروعها وقنواتها المختلفة، حيث ارتفع عدد طلبات المشاركة خلال النصف الأول 2025، ليصل إلى 2427 طلب مشاركة مقارنة بـ1774 طلباً للمشاركة في البرنامج خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة ارتفاع 36.8%.

ويُتيح «برنامج الخدمة المتميّزة» للشركات المشاركة، فرصة الحصول على تقارير «المتسوق السري» بشكل ربع سنوي، التي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات.

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين.