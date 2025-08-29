«الإمارات للألمنيوم» توظف 96 مواطنة خلال عام

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انضمام أكثر من 180 امرأة إلى فريق عملها خلال عام واحد، وذلك منذ يوم المرأة الإماراتية 2024، من بينهن 96 مواطنة إماراتية، وأفادت الشركة، في بيان، بأن فريقها يضم حالياً 714 امرأة موظفة في مختلف المناصب داخل الدولة، من بينهن 445 مواطنة إماراتية، وأوضحت أنه يعمل لدى الشركة أكثر من 330 امرأة في وظائف بالعمليات التشغيلية، من بينهن أكثر من 180 مواطنة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان: «تواصل (الإمارات العالمية للألمنيوم) جهودها نحو تعزيز التنوع بين الجنسين في فِرَق عملها، وتوفير فرص للنساء للتميّز في المناصب الإدارية والوظائف التشغيلية».