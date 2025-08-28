سلطة أبوظبي للتسجيل تُصدر 5,930 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات

أصدرت «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص» (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 5,930 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال عام، لترتفع إلى 21,115 رخصة بنهاية يونيو 2025، ما يؤكِّد فاعلية المبادرات والجهود التي تستهدف تمكين المرأة الإماراتية من تعزيز مساهمتها في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي.

تأتي الزيادة المستمرة في عدد الرخص الاقتصادية للمرأة الإماراتية في أبوظبي لتعكس الدور الكبير للمرأة في قطاع الأعمال، ونجاح مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي المتوافقة مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031، التي أطلقتها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بهدف تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): «يوضِّح ارتفاع معدّلات إصدار الرخص الاقتصادية للسيدات الإماراتيات مرونة اقتصادنا وحيويته، ويُجسِّد أيضاً الثقة المتزايدة باستراتيجيتنا الداعمة لرائدات الأعمال، ضمن حرصنا على توفير بيئة محفِّزة تمكِّن المرأة الإماراتية من الإبداع والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف: «المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في نمو مجتمعنا وتطوُّره، واليوم، تمثِّل المشاريع التي تقودها رائدات الأعمال المواطنات محرِّكاً رئيسياً لاقتصادنا، حيث تشكِّل الرخص الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 18% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في أبوظبي في الفترة من يوليو 2024 إلى نهاية يونيو 2025. وفي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، نؤكِّد التزامنا بمواصلة مساعينا من أجل توفير منظومة فعّالة وشفّافة وداعمة لقطاع الأعمال، لتأسيس وممارسة الأعمال وتحقيق النمو، مع ضمان الالتزام بمعايير الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية، بما يعزِّز ثقة المستثمرين».

وخلال الفترة من يوليو 2024 إلى نهاية يونيو 2025، بلغ عدد رخص «مبدعة» 2,768 رخصة تمثِّل 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات التي بلغ عددها 5,930 رخصة. وتُتيح «مبدعة» لمواطنات دولة الإمارات تحويل مواهبهن إلى مشاريع في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى مقر رئيسي، مع تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة.

وبلغ عدد رخص «تاجر أبوظبي»، الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال الفترة نفسها، 1,830 رخصة، بما يشكِّل 30% من إجمالي الرخص الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات، وبلغ عدد الرخص الاقتصادية العادية 788 رخصة، والمهن الحرة 246 رخصة، ما يشير إلى إقبال المواطنات على الاستفادة من مميزات رخصة المهن الحرة التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.

ويعكس إصدار 39 رخصة مزارع، و12 رخصة روّاد الصناعة لرائدات أعمال إماراتيات تنوُّع النشاطات الاقتصادية التي تعمل فيها رائدات الأعمال الإماراتيات وتوافقها مع الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات، حيث يشكِّل القطاعان الزراعي والصناعي أحد أبرز المجالات لضمان نمو الاقتصاد وتنويعه.