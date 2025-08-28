من فوضى الديون إلى راحة البال.. بطاقة واحدة قد تغيّر كل شيء

في ظل وتيرة الحياة المتسارعة، قد لا يلاحظ الكثيرون كيف تتحوّل الراحة الظاهرة في استخدام البطاقات الائتمانية إلى عبء مالي متراكم يلتهم أكثر من ثلث دخلهم السنوي دون أن يشعروا. السبب بسيط لكنه شائع: الاعتماد المستمر على البطاقات الائتمانية في سداد الفواتير، والاكتفاء بدفعات الحد الأدنى، ما يؤدي إلى الوقوع في حلقة مفرغة من الديون تتضخم شهراً بعد شهر. هذا ليس سيناريو افتراضياً، بل واقع يعيشه عدد كبير من المواطنين الإماراتيين، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة.

وهنا جاءت بطاقة فرصة من دار التمويل، لتقدّم بديلاً مالياً موجه حصرياً للمواطنين الإماراتيين، يتيح لهم الخروج من عبء ديون البطاقات الائتمانية عبر خطة سداد ميسّرة وبفوائد منخفضة، تعيد التوازن إلى حياتهم المالية.

ما الذي يجعلها مختلفة؟

تهدف بطاقة فرصة إلى تحويل ديون بطاقات الائتمان المرتفعة الفائدة إلى خطة سداد بفائدة شهرية منخفضة تبلغ 1.25% فقط، مما يعني توفيراً يصل إلى 70% على الفوائد الشهرية. وعلى خلاف بعض الحلول التي تتطلب تحويل الراتب أو إجراءات طويلة، يمكن الاستفادة من هذه البطاقة دون اشتراطات معقدة، مع سقف تحويل للديون يصل إلى 150,000 درهم، وخطة سداد بأقساط شهرية أخفّ وأسهل للالتزام. هذا بدوره يخفّف العبء المالي ويوفّر رؤية أوضح لمسار السداد.

التميّز في هذا النوع من الحلول لا يرتبط فقط بنسبة الفائدة المخفّضة، بل بقدرتها على منح حاملها شعوراً ملموساً بالتحكم. حيث يمكن استخدام حاسبة التوفير الذكية المتاحة على موقع دار التمويل لحساب مقدار التوفير الشهري والأقساط المستحقة، ووضع تصور واضح لما ستكون عليه دفعاته الشهرية.

هذا الحل موجّه حصرياً للمواطنين الإماراتيين ممن يبلغون من العمر 21 عاماً فما فوق، ويتقاضون راتباً شهرياً لا يقل عن 12,000 درهم.

خطوة صغيرة... وفارق كبير

في الختام، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والتزامات الحياة التي لا تنتظر، تبرز الحاجة إلى حل عملي وفعّال لإدارة هذه الديون بذكاء. بطاقة فرصة، بخطتها الواضحة وفكرتها الموجّهة حصراً للإماراتيين، تطرح نموذجاً يمكن أن يساعد على الانتقال من مرحلة الإنهاك المالي إلى مرحلة الاستقرار النسبي.

ولأن الطريق إلى راحة البال يبدأ من قرارات بسيطة ومدروسة، قد تكون هذه البطاقة هي الخطوة الأولى لإعادة التوازن إلى حياتك المالية. للمزيد من المعلومات أو لحساب التوفير المحتمل، يمكنك زيارةwww.financehouse.ae أو اتصل على 600511114.