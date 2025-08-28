عقاريون: تنوّع إيجارات دبي يتيح فرصاً للاختيار.. والسوق تدخل في «صدمة طلب»

أكد عقاريون أن تنوع الخيارات، وتفاوت أسعار الإيجارات بين المناطق المختلفة في دبي، يتيحان فرصاً متجددة للمستأجرين للاختيار بين «الرفاهية» و«الكلفة»، في وقت يستغل المستثمرون هذه الفرص لتوسيع استثماراتهم، لافتين إلى «صدمة طلب» ناجمة عن انتقال المستأجرين الباحثين عن خيارات أكثر تنافسية في مناطق معينة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات في بعض المناطق الرئيسة بالإمارة، فإن سوق الإيجارات في دبي لا تظهر مؤشرات إلى تصحيح كبير، بل تتجه نحو حالة استقرار مدعوم باستمرار الطلب.

وذكروا أن مناطق، مثل «دبي لاند» و«المدينة العالمية»، سجّلت نمواً سنوياً في الإيجارات راوح بين 39 و46%، ما يؤكد على تنامي جاذبيتها نتيجة تزايد الطلب، أما في المناطق الرئيسة، فكانت الزيادات ضمن نطاق مستقر نسبياً يصل إلى 22%، ما يعكس حالة من التوازن في السوق.

ورأوا أن «المناطق الطرفية» تكتسب جاذبية متزايدة بفضل البنية التحتية المتطورة، لاسيما شبكة «مترو دبي» التي تلعب دوراً رئيساً في رفع قيمة العقارات وزيادة الطلب.

توازن صحي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من التوقّعات بتباطؤ وتيرة الارتفاعات السريعة في أسعار الإيجارات التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية، فإن البيانات لا تشير إلى وجود تصحيح كبير في السوق، حيث يواصل تحقيق توازن صحي، مدفوعاً بطلب قوي وتنوّع الخيارات السكنية».

وأضاف أن العديد من المناطق الرئيسة في دبي شهد زيادات ملحوظة في الإيجارات خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات الوحدات السكنية المؤلّفة من غرفة نوم واحدة في مجمعات مثل: «دبي هيلز استيت» بنسبة 11.11%، و«ميدان» بنسبة 14.29%، و«ذا غرينز» بنسبة 18.75%.

وتابع: «في المقابل، فإنه يمكن للباحثين عن خيارات أكثر تنافسية، التوجّه إلى مناطق مثل ديرة، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي للإنتاج، حيث تقل الأسعار بنحو 38.46% عن متوسط سعر الوحدة السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة على مستوى الإمارة».

وأشار سليمان إلى أن هناك عوامل عدة تدعم استقرار المناطق مرتفعة القيمة على المدى الطويل، في مقدّمتها الظروف الاقتصادية العالمية التي تسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي وزيادة الإقبال عليها، لافتاً إلى أن النصف الأول من العام الجاري 2025 شهد ارتفاعاً كبيراً في عمليات البحث الدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يعكس تنامي الطلب الأجنبي على عقارات الإمارة.

وأكد سليمان أن هذا الاهتمام العالمي القوي، سواء من قبل المقيمين أو المستثمرين، يواصل تغذية الطلب المستمر في السوق، الذي تتم تلبية احتياجاته من خلال وفرة الخيارات السكنية، إلى جانب عدد من المشروعات الجديدة الجذابة.

فروقات إيجارية

من جهته، أكد الشريك الرئيس في «مجموعة جورا الاستثمارية»، باس كويمان، أن «مناطق، مثل (دبي لاند)، و(المدينة العالمية)، شهدت ارتفاعات سنوية في الإيجارات راوحت بين 39 و46%، مقارنة بزيادات أقل في المناطق الرئيسة مثل (وسط مدينة دبي)، و(دبي مارينا) اللتين سجلتا 20% و22.1% على التوالي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تعكس هذه الفروقات (صدمة طلب) ناجمة عن انتقال المستأجرين الباحثين عن خيارات أكثر تنافسية»، مرجحاً أن تشهد السوق «تجزئة» بدلاً من تصحيح شامل، مدعوماً بالتوسع الكبير في المعروض السكني، لاسيما مع التوقعات بتسليم أكثر من 210 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال عامي 2025 و2026.

وأشار إلى أن «المناطق الطرفية» تكتسب جاذبية متزايدة بفضل البنية التحتية المتطورة، لاسيما شبكة «مترو دبي» التي تلعب دوراً رئيساً في رفع قيمة العقارات وزيادة الطلب. وقال: «إنشاء محطات مترو جديدة يمكن أن يرفع قيمة العقارات المحيطة بنسبة تصل إلى 25%، حيث لا يوفر المترو وسيلة نقل فحسب، بل يعزز جودة الحياة، ويقلل من الازدحام، ما يجعل المناطق الطرفية أكثر جاذبية للمستأجرين والمستثمرين».

عامل جذب

من جهته، أكد الخبير العقاري والمؤسس لشركة «أب تاون هوم» للعقارات، علي شاهين، أن تفاوت أسعار الإيجارات في سوق دبي يشكل عامل جذب رئيساً لكل من المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، حيث يمنحهم مرونة أكبر في اتخاذ القرار.

وأشار شاهين إلى أن هذا التنوع في الأسعار يتيح للمستأجرين اختيار ما يتناسب مع ميزانياتهم واحتياجاتهم، سواء كانوا يبحثون عن الرفاهية أو عن حلول سكنية اقتصادية، لافتاً إلى أن الفروقات في الأسعار تعود إلى عوامل عدة، بينها تفاوت مستوى البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى النمو السكاني السريع.

وأكد أن المستثمرين يستغلون هذا التفاوت أيضاً في الأسعار، للاستفادة من الفرص المتجددة، وتوسيع محفظتهم العقارية عبر الاستثمار في مناطق ذات إمكانات نمو عالية وأسعار تنافسية، ما يعزز من ديناميكية السوق، ويعطي دفعة إيجابية لقطاع العقارات بشكل عام.

«جي بي آر» تتصدر في الإيجارات السكنية.. و«المدينة العالمية» الأقل كلفة

تصدرت منطقة مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) المناطق الـ15، خلال أغسطس، من حيث سعر إيجار الاستوديو بـ113.07 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «المدينة العالمية» الأقل بـ37.13 ألف درهم.

كما سجلت مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) أعلى سعر تأجير سنوي بين المناطق الـ15 المشمولة بالرصد، في فئة الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة، بواقع 150.544 ألف درهم سنوياً، فيما سجلت «المدينة العالمية» أقل الأسعار ضمن هذه الفئة بـ48.303 ألف درهم.

وفي فئة الشقق المؤلّفة من غرفتي نوم وصالة، حافظت مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) على صدارتها لقائمة المناطق الأعلى من حيث الإيجار السنوي بين المناطق الـ15 المشمولة بالرصد بواقع 244.243 ألف درهم سنوياً، فيما سُجّل أقل الأسعار في «المدينة العالمية» التي سجلت 62.388 ألف درهم.

62 ألف درهم متوسط الإيجار السنوي لـ «استوديو»

أظهرت بيانات، أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، ترصد الإيجارات العقارية في دبي، خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات في 15 منطقة رئيسة بالإمارة.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد واصلت بعض المناطق تسجيل ارتفاعات طفيفة في الإيجارات، بينما حافظت أخرى على مستويات مستقرة، ما يعكس مزيجاً من التوازن والطلب المستمر في سوق عقارات دبي السكنية.

وضمت قائمة المناطق محل الرصد: «البرشاء»، و«ديسكفري غاردنز»، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، و«المدينة العالمية»، و«أرجان»، و«دبي لاند»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«ديرة»، و«النهدة»، وأبراج بحيرات الجميرا (JLT)، ومساكن شاطئ جميرا (JBR)، و«دبي مارينا»، و«الجداف»، و«الخليج التجاري»، و«برشا هايتس» - تيكوم.

وأفادت البيانات بأن متوسط أسعار الإيجارات لفئة «استوديو» في الـ15 منطقة خلال أغسطس الجاري بلغ 62.019 ألف درهم، فيما بلغ متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة نحو 86.142 ألف درهم، ومتوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة 129.756 ألف درهم.

كما أظهرت البيانات أن مناطق مثل «مساكن شاطئ جميرا»، و«دبي مارينا»، و«الخليج التجاري»، و«أبراج بحيرات الجميرا»، و«البرشا هايتس» من بين المناطق الأعلى من حيث كلفة الإيجارات لمختلف أنواع الوحدات السكنية خلال أغسطس 2025.

وكانت مناطق مثل «المدينة العالمية»، و«النهدة»، و«دبي لاند»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«ديرة»، بين المناطق الأقل من حيث كلفة الإيجارات خلال أغسطس 2025.

. 46 % ارتفاعاً في إيجارات منطقة المدينة العالمية سنوياً.