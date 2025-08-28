الشركات الهندية تتصدر الأعضاء الجدد في «غرفة دبي»

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة، خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 9038 عضواً جديداً، وبنمو نسبته 14.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلّت باكستان في المرتبة الثانية بـ4281 شركة جديدة بزيادة سنوية قدرها 8.1%، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة مسجّلة 2540 شركة، بنسبة نمو 8.3%.

بدورها، حقّقت الشركات البنغالية نمواً سنوياً بارزاً بلغ 37.5%، حيث انضمت 1541 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة في النصف الأول 2025، لتحتل المرتبة الرابعة، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 1385 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 11.1%.

وجاءت سورية في المركز السادس مع انضمام 945 شركة جديدة، فيما احتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 772 شركة جديدة بنمو 3.8% على أساس سنوي.

وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 688 شركة جديدة بنمو 2.4%، فيما حصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 642 شركة جديدة بنمو 3.9%. وجاءت كندا في المركز الـ10 بانضمام 535 شركة جديدة.