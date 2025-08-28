«دبي للسلع المتعددة» يختتم جولة ترويجية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن اختتام جولته الترويجية الأولى في هلسنكي بنجاح، وإبرام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «فيرميكيولاس» السويدية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى تكثيف أنشطته الرامية إلى تعميق روابط التجارة بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي، وذلك من خلال أولى فعالياته ضمن سلسلة جولاته الترويجية: «وجد من أجل التجارة» في فنلندا.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يعكس النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي، وجود تركيز مشترك على الابتكار والمرونة واقتناص الفرص طويلة الأمد».