«الصكوك الوطنية» تطلق برنامج «عهد» للمرأة الإماراتية

أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن إطلاق برنامج «عهد»، وهو خطة ادخار للطوارئ صُممت خصيصاً للمرأة الإماراتية، بهدف مساعدتها على بناء احتياطي مالي يضمن لها ولأسرتها القدرة على مواجهة أي موقف غير متوقع بثقة، مثل أعطال المنزل المفاجئة، النفقات الصحية العاجلة، أو الالتزامات المالية المفاجئة.

وأفادت الشركة بأن البرنامج يأتي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام ويحمل هذا العام شعار «يداً بيد»، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تمكين 10 آلاف امرأة إماراتية مالياً خلال عام واحد، عبر توفير أدوات عملية وخطط ادخار مرنة، في تجسيد لالتزام «الصكوك الوطنية» بدعم المرأة، وتعزيز دورها في الاستقرار الأسري والمجتمعي. كما يسعى البرنامج إلى منح المستفيدات المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة شؤونهن المالية بذكاء، ما يضمن لهن ولأسرهن مواجهة التحديات المالية بثقة واستقرار.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، رحاب لوتاه: «صممنا برنامج (عهد) ليكون أكثر من مجرد حساب ادخار، فهو صندوق للطوارئ يمنح المرأة الثقة والاطمئنان، ويجعلها أكثر استعداداً لأي ظرف قد يطرق باب حياتها وهي مطمئنة أن المستقبل بين يديها. هذه المبادرة لا تتعلق بالمال فقط، بل تعني راحة البال، وتعزيز القدرة على حماية من نحب، والحرص على بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً».

وأضافت لوتاه: «أدعو جميع المواطنات للاستفادة من هذا البرنامج والانضمام إلى (عهد)، لبناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لأنفسهن ولأسرهن، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الادخار كقيمة مجتمعية راسخة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مناعة المجتمع».

ووفقاً لـ«الصكوك الوطنية»، يمنح البرنامج المشتركات فرصة الدخول في برنامج المكافآت السنوي الذي تقدمه الصكوك الوطنية بقيمة 36 مليون درهم، إضافة إلى أكثر من 12 ألف جائزة سنوية مخصصة للنساء الإماراتيات، وأكثر من 24 ألف جائزة سنوية للمدخرين الإماراتيين المنتظمين.