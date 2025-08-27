«دبي للسلع المتعددة» يختتم جولته الترويجية الأولى في هلسنكي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن اختتام جولته الترويجية الأولى في هلسنكي بنجاح، وإبرام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «فيرميكيولاس» السويدية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى تكثيف أنشطته الرامية إلى تعميق روابط التجارة بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي، وذلك من خلال أولى فعالياته ضمن سلسلة جولاته الترويجية: «وجد من أجل التجارة» في فنلندا.

وأفاد المركز بأن حملته الترويجية الموجّهة نحو دول الشمال الأوروبي انطلقت رسمياً خلال أولى جولاته في العاصمة الفنلندية هلسنكي، إذ يتطلع «دبي للسلع المتعددة» إلى البناء على النجاح الذي حققه في استقطاب 324 شركة من تلك الدول إلى منطقته الحرة.

ويسعى المركز من خلال تركيزه على أسواق دول الشمال الأوروبي، إلى مواكبة الاهتمام المتسارع من جانب مجتمع الأعمال في كل من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد، مع تزايد أعداد الشركات من هذه الدول التي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يعكس النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ودول الشمال الأوروبي وجود تركيز مشترك على الابتكار والمرونة واقتناص الفرص طويلة الأمد».

وأضاف: «يتجسد هذا الزخم الإيجابي لدينا في المركز من خلال الشركات المسجلة البالغ عددها 324 شركة من هذه الدول، والتي تعمل على تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وهي كلها من الأولويات الجوهرية التي تحظى باهتمام كبير في منطقتنا الحرة».

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يحتضن حالياً 26 ألف شركة ضمن منطقته الحرة، تعزيز جاذبية دبي كمركز رائد للأعمال على الساحة الدولية، حيث يستقطب المركز ما نسبته 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، ويُسهم بنحو 7% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانته كواحد من أكثر المراكز التجارية ترابطاً وحيوية في العالم.