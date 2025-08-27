«ديوا»: مشروع «الهيدروجين الأخضر» ينتج 100 طن منذ 2021

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن مشروع «الهيدروجين الأخضر» أنتج أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر، منذ إطلاقه في مايو 2021، في وقت تم استخدام معظم هذا الهيدروجين لإنتاج ما يزيد عن 1.15 غيغاواط من الطاقة الخضراء، باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، ما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وأشار الطاير إلى أنه جرى استخدام نحو 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات مختلفة، منها تزويد سيارات هيدروجينية بالوقود عبر محطة «إينوك» للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

وبحسب الهيئة، فقد أثبت المشروع دوره الجوهري في ترسيخ تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن «تقرير الهيدروجين الأخضر» لسنة 2024 المعد من قبل شركة «ألفاريز ومارسال».

ويعتبر مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج المشروع - الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، و«شركة سيمنس للطاقة» - نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة.

وإلى جانب الاستخدامات الحالية تم تصميم وبناء محطة «الهيدروجين الأخضر» لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار للاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.