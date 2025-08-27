«طيران الإمارات» توسّع نطاق الدرجة السياحية الممتازة

تعتزم «طيران الإمارات» توسيع نطاق الدرجة السياحية الممتازة، لتشمل أربع مدن في الشرق الأوسط وغرب آسيا، على متن طائراتها الجديدة «إيرباص A350»، إضافة إلى طائراتها المحدثة من طرازي «إيرباص A380»، و«بوينغ 777».

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى درجة الأعمال الجديدة، ستتاح على المزيد من الرحلات من عمّان وإليها، ومسقط، والبحرين، ومومباي، إضافة إلى تجربة سلسة ومتناسقة على رحلات الربط عبر دبي إلى وجهات تخدمها أيضاً تلك الطائرات.

وتعتزم «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها المحدثة والجديدة إلى العاصمة الأردنية عمّان، اعتباراً من 26 أكتوبر 2025، على متن طائرة «إيرباص A380» بتقسيم الأربع درجات، وعلى متن الرحلتين اليوميتين «ئي كيه 903» و«ئي كيه 904».

وسيكون تشغيل الطائرات إلى مدينة مومباي الهندية، اعتباراً من 26 أكتوبر 2025، على متن طائرة «بوينغ 777» المحدثة عبر 22 رحلة أسبوعياً.

وستشغل «طيران الإمارات» طائراتها المحدثة والجديدة إلى العاصمة العمانية مسقط، اعتباراً من 30 أكتوبر المقبل، على متن طائرتها الجديدة «إيرباص A350» عبر الرحلتين «ئي كيه 862»، و«ئي كيه 863»، أيام الخميس والسبت، وإلى البحرين اعتباراً من الرابع من ديسمبر المقبل، حيث ستضيف «طيران الإمارات» طائرتها «بوينغ 777» المحدثة عبر الرحلتين «ئي كيه 833»، و«ئي كيه 834» أيام الخميس.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن هذه الإضافات تعزز من توافر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على أكثر من 635 رحلة أسبوعياً ضمن شبكتها. ومع حلول فصل الشتاء، ستخدم الناقلة 68 مدينة بالدرجة السياحية الممتازة، منها 36 مدينة ستُقدَّم رحلاتها بالكامل بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة.

وكشفت الناقلة أنها تعمل على توسيع نطاق مقاعد الدرجة السياحية الممتازة بشكل استراتيجي، فيما من المتوقع أن توفر أكثر من مليونَي مقعد بحلول نهاية عام 2025، لافتة إلى أن الناقلة توفر أكثر من 1.8 مليون مقعد ضمن هذه الدرجة على مستوى شبكة وجهاتها.

يذكر أن برنامج «طيران الإمارات» لتحديث أسطول طائراتها، هو أحد أكبر برامج التحديث في صناعة الطيران، حيث يتضمن إخضاع الطائرات لعملية تجديد شاملة، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع لكل طائرة. وحتى الآن، أكملت الناقلة تحديث 67 طائرة ضمن خطة تشمل 219 طائرة، منها 110 طائرات من طراز «إيرباص A380»، و109 طائرات «بوينغ 777».