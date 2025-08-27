للمرة الأولى.. تخفيضات مكثفة على السلع الغذائية المرتبطة بالمدارس

طرحت منافذ بيع، للمرة الأولى، عروضاً وتخفيضات مكثفة بنسب وصلت إلى 26% على عدد كبير من السلع الغذائية التي تستخدم بشكل يومي خلال العام الدراسي، خصوصاً من جانب الطلاب، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» أن العروض والتخفيضات شملت علامات تجارية لسلع مثل البيض، والحليب الطازج وطويل الأجل، والحليب المنكّه، والألبان والأجبان، لاسيما القابلة للدهن، الخاصة بعمل الشطائر، إضافة إلى حبوب الإفطار، وبعض أصناف البقوليات والخضراوات والفواكه، والدجاج الطازج، والمجمد، وقطع الدجاج، إلى جانب المقرمشات والبسكويت والشوكولاتة.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن التخفيضات شملت سلعاً غذائية متعددة، ترتبط بالاستهلاك اليومي لطلبة المدارس، كما شملت علامات تجارية عدة من السلعة نفسها، ما أتاح لهم حرية الاختيار، لافتين إلى أن تلك العروض خفضت فاتورة مشترياتهم بنسب وصلت إلى 20%.

وطالبوا منافذ البيع بمواصلة طرح هذا النوع من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، وعدم قصرها على الفترة الأولى من بدء العام الدراسي، إضافة إلى شمولها منافذ بيع وسلعاً أخرى، ورفع نسب التخفيضات، وشمول علامات تجارية أخرى، لتلبية مختلف الأذواق.

وكان مستهلكون طالبوا منافذ البيع، منذ العام الماضي، عبر «الإمارات اليوم»، بطرح تخفيضات على السلع الغذائية المرتبطة بالعام الدراسي، وانتقدوا غيابها عن قائمة العروض، ما رفع فاتورة الشراء لديهم بشكل ملموس.

بدورهما، قال مسؤولان في قطاع التجزئة إن موسم المدارس هو موسم رئيس لمنافذ البيع، ويشهد زيادات في مبيعات السلع، مضيفين أن استمرار التخفيضات وارتفاع نسبها، يرتبطان بالاتفاق مع الموردين والمنتجين للسلع، مؤكدَين على أن التخفيضات تعمل على تنشيط المبيعات، حيث يتم الشراء بكميات أكبر.

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك عادل فاروق إن «منافذ بيع كبرى، لها فروع في مختلف إمارات الدولة، طرحت تخفيضات بنسب وصلت إلى 26% على سلع غذائية تستخدم يومياً خلال العام الدراسي، خصوصاً من جانب الطلاب تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد».

وأوضح أن منفذ بيع طرح، على سبيل المثال، عرضاً مخفضاً على أنواع عدة من الجبن المطبوخ القابل للدهن، لينخفض سعر عبوة أحدها (وزن 500 غرام) من 18.10 درهماً إلى 13.60 درهماً، بانخفاض يقارب 25%، ولفت إلى انخفاض سعر نوع آخر (مكعبات) من 37.25 درهماً إلى 27.50 درهماً بنسبة تخفيض جاوزت 26%، كما طُرحت علامات تجارية أخرى، ما أتاح له حرية الاختيار، في وقت طرح منفذ البيع ذاته تخفيضات على عدد من أصناف قطع الدجاج المجمد، بنِسَب جاوزت 20%، وطالب باستمرار هذه التخفيضات خلال الفترة المقبلة، وعدم اقتصارها على الفترة الأولى من بدء الدراسة فقط، وشمولها سلعاً أخرى كذلك.

منافذ بيع

بدورها، قالت المستهلكة أميرة عبدالكريم إن «منافذ بيع كبرى طرحت للمرة الأولى تخفيضات مكثفة بنسب وصلت إلى 20% تزامناً مع بدء الدراسة، شملت عدداً كبيراً من السلع التي يكثر استخدامها بشكل دائم ويومي خلال الموسم الدراسي».

وأوضحت أن منفذ بيع طرح، على سبيل المثال، تخفيضات على طبق بيض المائدة من علامة تجارية (30 حبة)، لينخفض سعره من 24.30 درهماً إلى 21 درهماً، بانخفاض نسبته 13.5% تقريباً، كما طرح المنفذ ذاته تخفيضات على نوعين من حبوب الإفطار، لينخفض سعرهما بنِسَب راوحت بين 16 و18%، فضلاً عن تخفيضات شملت أصنافاً عدة من الخضراوات والفواكه بنسب تصل إلى 20%، مشيرة إلى أن الفواكه بند رئيس في عبوات الطعام لدى الطلاب.

وأوضحت أن تخفيض عدد كبير من السلع المتعلقة بالمدارس لاسيما الغذائية، يقلل الفاتورة بنسب تراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أهميتها مع بدء الدراسة، خصوصاً في ضوء ارتفاع إنفاق الأسر بشكل كبير، تزامناً مع سداد جانب من المصروفات الدراسية، وشراء المستلزمات المدرسية.

تخفيضات مكثفة

أما المستهلكة أمال سليمان فأشارت إلى طرح منافذ بيع كبرى، للمرة الأولى، تخفيضات مكثفة بنِسَب وصلت إلى 15% على سلع غذائية تُستخدم بشكل يومي خلال العام الدراسي.

وأوضحت أن أحد منافذ البيع الكبرى طرح عرضاً على أحد أنواع الحليب الطازج (لتران)، الذي يزداد الإقبال عليه خلال العام الدراسي، لينخفض سعره من 12.50 درهماً إلى 11.10 درهماً بنسبة انخفاض جاوزت 11%، كما طرح المنفذ نفسه عرضاً على علامة تجارية أخرى من الحليب، لينخفض سعر العبوة بحجم لتر واحد من 6.75 دراهم إلى 5.75 دراهم بانخفاض نسبته 15%، فضلاً عن طرح عرض على نوع زبادي لينخفض سعره من 6.95 دراهم إلى 5.95 دراهم بنسبة تراجع 14.4%، كما طرح عرضاً على نوع آخر لينخفض سعره من 6.95 دراهم إلى 5.75 دراهم بانخفاض نسبته 17%، إضافة إلى خصومات على البقوليات بنسب تصل إلى 20%.

وطالبت باستمرار هذه التخفيضات خلال الفترة المقبلة وشمولها سلعاً أخرى مع رفع نسب التخفيض، لاسيما أن هذه الفترة تشهد زيادة في الإنفاق بعد الإجازات السنوية وشراء المستلزمات المدرسية.

التنسيق الكامل

بدوره، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، التي لها فروع في عدد من إمارات الدولة، عثمان إسماعيل، إن «التخفيضات تأتي بالتنسيق الكامل مع الموردين والمنتجين، وتستهدف زيادة المبيعات، خاصة بعد فترة هدوء نسبي خلال فترة الإجازات الصيفية، فضلاً عن التخفيف على الأسر في بداية العام الدراسي الذي يشهد زيادة في النفقات». وأضاف أن «موسم المدارس هو موسم رئيس لمنافذ البيع، ويشهد زيادات في مبيعات السلع التي ترتبط بالمدارس».

من جانبه، قال المسؤول في منفذ آخر، حسن رزق، إن «التخفيضات شملت فئات واسعة من السلع التي يحتاجها الطلاب خلال الموسم الدراسي»، موضحاً أن استمرارها وارتفاع نسبها يرتبطان بالاتفاق مع الموردين والمنتجين للسلع، ونوه إلى أن التخفيضات تعمل على تنشيط المبيعات، حيث يتم الشراء بكميات أكبر، فضلاً عن دعم الولاء لعلامات تجارية بخلاف ما يعتقد البعض من أن التخفيضات تؤثر على الأرباح.

