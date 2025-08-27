«إمباور» تصدر 23 ألف شهادة عدم ممانعة

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، أنها اعتمدت 23.339 ألفاً و٣٣٩ ألف طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة، خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة وصلت إلى 18.7%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وإصدار شهادات عدم الممانعة خدمة موجّهة إلى الاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين، يحصلون بموجبها على موافقة المؤسسة قبل بدء أعمال التطوير أو الإنشاءات المرتبطة بخدمات التبريد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن خدمة شهادات عدم الممانعة تشكل مثالاً على خدمات «إمباور» التي تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة لدولة الإمارات.