«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى «الأسواق المستدامة»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إبرام شراكة جديدة مع مبادرة الأسواق المستدامة (SMI)، المنظمة العالمية للقطاع الخاص من أجل الانتقال نحو الاستدامة.

وسينضم البنك، من خلال هذا التعاون، إلى فريق عمل الخدمات المالية التابع لمبادرة الأسواق المستدامة، ليصبح بذلك أول عضو من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى الفريق، وتجمع هذه المبادرة الرؤساء التنفيذيين من القطاع المصرفي العالمي لحشد رأس المال استراتيجياً وعلى نطاق واسع.

ويركز فريق العمل على تسريع الاستثمار وتوسيع البنية التحتية، وإنتاج حلول العمل المناخي ورأس المال الطبيعي، ووضع المبادئ المشتركة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والطبيعة.