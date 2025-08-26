"سبيس 42" توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع أنغولا

أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والتي تعمل على دمج القدرات المتفوقة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهم شاملة مع جهاز الأمن والمخابرات العسكرية الأنغولي.

ووُقّعت المذكرة في العاصمة الأنغولية لواندا بحضور سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42"، وكبار المسؤولين العسكريين الأنغوليين.

ويُعد توقيع الاتفاقية إنجازاً هاماً في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، ويعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات مجموعة واسعة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وحلول رصد الأرض، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنصات عالية الارتفاع، والطائرات المسيّرة لقطاع الأمن الوطني، وحلول مراقبة الحدود، وتطوير مركز القيادة والتحكم.

وتحظى "سبيس 42" بحضور راسخ في أنغولا، حيث توفّر تغطية شاملة للبلاد عبر خدمة الإنترنت الفضائي “ياه كليك”، ومن المقرر أن تعزز الشراكة هذه البنية التحتية من خلال الحلول والخدمات المتقدمة التي سيتيحها القمر الصناعي الجديد "الثريا-4"، بما يعكس التزام "سبيس 42" طويل الأمد في السوق الأنغولية، ويجعل من مذكرة التفاهم خطوة إيجابية في مسار العلاقات المتنامية للشركة.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في"سبيس 42"، "تُجسّد الشراكة مرحلةً جديدةً في التزامنا طويل الأمد تجاه أنغولا، بعد سنوات من خدمة شعبها من خلال حلولنا للاتصالات الفضائية، وخلال زيارة الجنرال ماسانو وفريقه إلى دولة الإمارات، لمسنا اهتماماً حقيقياً بكيفية توظيف تقنيات الفضاء وحلول الذكاء الاصطناعي التي نطورها لإحداث أثر ملموس، سواء في تعزيز الأمن الوطني أو في تحسين الحياة اليومية للمجتمع الأنغولي، ويأتي توقيع المذكرة كتطور طبيعي لهذه العلاقة المتنامية، وفرصة لبناء قيمة مشتركة تدعم تطلعات أنغولا المستقبلية".

وتأتي الاتفاقية بعد سلسلةٍ من الاجتماعات رفيعة المستوى التي استضافتها دولة الإمارات مؤخراً بين الجنرال جواو بيريرا ماسانو، رئيس جهاز الأمن والمخابرات العسكرية، وفريق القيادة التنفيذية لشركة "سبيس 42"، وخلال هذه اللقاءات، قدّمت الشركة عروضاً توضيحية وتقديمية شاملة لمنتجاتها، استعرضت من خلالها قدراتها المتقدمة في مجال التحليلات الفضائية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولاقت هذه العروض اهتماماً واسعاً من الوفد الأنغولي، ومهّدت الطريق لتعاون أعمق تُوّج رسمياً بتوقيع مذكرة التفاهم.

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في تطوير وتنفيذ حلول متقدمة ضمن سبعة مجالات رئيسية، تشمل:"تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية" لتوفير أنظمة اتصالات متطورة تعتمد على البنية التحتية لكوكبة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس 42" إضافة إلى "رصد الأرض" لتوفير صور عالية الدقة وبيانات جيومكانية متقدمة.. والذكاء الاصطناعي لتطبيق تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة آلية للبيانات ..والمنصات عالية الارتفاع لتطوير ونشر أنظمة متقدمة للاتصالات ورصد الأرض..والطائرات المسيّرة للأمن الوطني لتشغيل طائرات بدون طيار متخصصة في المراقبة وتعزيز أمن الحدود..وحلول مراقبة الحدود لتصميم أنظمة تقنية متكاملة لرفع كفاءة المراقبة.. ومركز القيادة والتحكم لإنشاء وتطوير مركز عمليات واتصالات مركزي.

جدير بالذكر أن المذكرة تمثّل استمراراً لاستراتيجية شركة "سبيس 42" الرامية للتوسّع في مختلف أنحاء أفريقيا، وتعكس التزامها بدعم الشركاء الحكوميين من خلال تقديم حلول متقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي.