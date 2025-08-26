عدد المواطنين في دبي يرتفع إلى 299.6 ألفاً خلال 2024

أفادت مؤشرات صادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أمس، بأن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 299.6 ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2024، مقارنة مع 292.2 ألفاً خلال عام 2023.

وأظهرت المؤشرات أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 3.99 ملايين نسمة (نحو أربعة ملايين نسمة)، بزيادة بلغت 3.5%، بواقع 134 ألفاً و313 نسمة، وذلك وفق الأرقام المسجلة، حتى أمس 25 أغسطس الجاري، مقارنة مع عدد سكان دبي خلال مطلع يناير 2025، وبلغ وقتها 3.86 ملايين نسمة.

وأظهرت المؤشرات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، عبر تقارير من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن مؤشرات إجمالي عدد السكان في دبي، المسجلة حتى، أمس، وصل إلى معدلات غير مسبوقة، وتعد الأعلى تاريخياً في عدد سكان الإمارة، كما تكشف ارتفاعاً في عدد السكان بلغت نسبته نحو 5.5% خلال عام، بواقع زيادة بلغت 207 آلاف و836 نسمة، مقارنة بعدد السكان خلال الفترة المماثلة من أغسطس 2024، والذي بلغ فيه عدد سكان دبي 3.790 ملايين نسمة.

وسجل عدد سكان دبي ارتفاعاً بواقع 31 ألفاً و153 نسمة خلال أغسطس، مقارنة مع بداية يوليو الماضي، إذ وصل فيه عدد السكان إلى نحو 3.96 ملايين نسمة.

وكان عدد سكان إمارة دبي سجل ارتفاعاً في العام الماضي بنسبة 5.5%، وبواقع 208.6 آلاف نسمة، ليصل إلى 3.86 ملايين نسمة، مقارنة مع 3.66 ملايين نسمة بنهاية عام 2023. فيما تجاوز عدد السكان في الربع الأول من العام الجاري حاجز الـ3.96 ملايين نسمة، بمعدل زيادة يومي بلغ 567 نسمة.

وتتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء احتساب التقديرات اليومية والشهرية لسكان إمارة دبي المقيمين إقامة دائمة ضمن الحدود الجغرافية للإمارة، سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين، ويستند المركز في احتساب التغير اللحظي للسكان من خلال الساعة السكانية إلى العديد من المصادر كالمسوح والتعدادات وقواعد بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة.