دبي تستقبل 11.17 مليون سائح دولي في 7 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 11.17 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 10.62 ملايين سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الفترة بين يناير ويوليو 2025، مسجلة أكثر من 2.33 مليون سائح دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 16%، مسجلة نحو 1.8 مليون سائح.

بدورها، حلّت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، مسجلة أكثر من 1.65 مليون سائح، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 15% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي، مسجلة أيضاً أكثر من 1.63 مليون سائح.

من جهتها، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.24 مليون سائح، بنسبة بلغت 11% من الإجمالي، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة أكثر من مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 793 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 473 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 214 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2025 أكثر من 152.3 ألف غرفة فندقية ضمن 821 منشأة فندقية، مقابل نحو 150 ألف غرفة فندقية ضمن 825 منشأة في نهاية يوليو 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 79.1% خلال الفترة بين يناير يوليو 2025، مقابل 77.1% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 53.7 ألف غرفة فندقية ضمن 167 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.7 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية ضمن 277 منشأة فندقية، فيما سجلت الشقق الفندقية أكثر من 25.5 ألف غرفة ضمن 181 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي بنهاية يوليو الماضي 3.7 ليالٍ فندقية مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 25.5 مليون ليلة مقابل نحو 24.5 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 551 درهماً خلال نهاية يوليو 2025، مقابل 527 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 5%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 435 درهماً في نهاية يوليو الماضي، مقابل 406 دراهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 7%.

