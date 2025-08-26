«طاقة» توسّع محفظتها العالمية في قطاع المياه

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة «جي إس إينيما» العالمية، المتخصصة في معالجة وتحلية المياه، وذلك من شركة «جي إس إنجنييرنغ آند كونستركشن»، بموجب صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، جاسم حسين ثابت: «تُمثل صفقة الاستحواذ خطوة تحوّل رئيسة في مسيرة نموّ (طاقة) واستراتيجيتها للمياه، حيث تجلب (جي إس إينيما) سجلاً حافلاً من العمليات التشغيلية والقدرات التقنية على نطاق عالمي».