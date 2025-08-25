كيف تدعم أمازون الإمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ قصة نجاح محلية تلهم رواد الأعمال

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تبدأ العائلات في مختلف أنحاء الإمارات بالتحضير لهذه المرحلة المهمة من السنة. من اختيار الحقائب والقرطاسية إلى تجهيز الأطفال نفسيًا للعام الجديد، تبقى المستلزمات المدرسية الجيدة في صدارة الأولويات، فهي ليست مجرد أدوات، بل عنصر أساسي في بناء الحماس والثقة لدى الطلاب. وهنا تتألق قرطاسية فاروق العالمية كعلامة تجارية مرموقة تلبي هذه الاحتياجات بكل تميز.

برامج أمازون تدفع الشركات الصغيرة نحو آفاق جديدة

ومع هذا الطلب المتزايد على المستلزمات المدرسية، تبرز أهمية الشركات المحلية التي تسعى لتلبية تطلعات العائلات والطلاب على حدّ سواء. وهنا يأتي دور رواد الأعمال الذين لم يكتفوا بتقديم منتجات عالية الجودة، بل نجحوا في الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء بفضل التحوّل الرقمي والدعم من مواقع التجارة الإلكترونية مثل Amazon.ae وفي هذا الإطار، تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي، حيث تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي الشركات العاملة وتُسهم في تسريع عجلة النمو الإقتصادي والتحوّل الرقمي في البلاد.

ولمواكبة هذا الدور المحوري، تواصل أمازون الإمارات دعم هذه الفئة من خلال مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات والبرامج المتقدمة التي تساعدهم على التوسّع والنمو. فعلى سبيل المثال، من خلال خدمة "الشحن من قِبل أمازون" (FBA)و"سيلر فليكس" (Seller Flex)، تتيح أمازون لشركاء البيع لديها إمكانية تقديم تجربة عملاء استثنائية من خلال العمليات اللوجستية وخدمات التوصيل السريعة والموثوقة، حيث تمكنهم من توفير الوقت والجهد المرتبط بإدارة عمليات التخزين والتغليف والتوصيل. كما تساعدهم حلول Amazon Ads على تعزيز ظهور علامتهم التجارية والوصول إلى عملاء جدد. وتُعدّ فعاليات التخفيضات الموسمية على موقع Amazon.ae، مثل "تخفيضات موسم العودة إلى المدارس" و"يوم برايم"، و"الجمعة البيضاء"، فرصة ذهبية للعلامات التجارية لعرض منتجاتها لملايين المتسوقين.

بداية من قلب دبي

تأسست قرطاسية فاروق العالمية عام 1980 على يد فاروق رحمة الله، الذي استلهم فكرته من مشروع والده الصغير في بطاقات المعايدة. انطلقت من صالة عرض واحدة في ديرة، دبي، واليوم تمتلك الشركة 12 صالة عرض موزعة بين دبي، الشارقة، أبوظبي، وعجمان، بالإضافة إلى مرافق تصنيع في جبل علي والشارقة.

من محل صغير إلى علامة إماراتية مرموقة

حين اتخذ فاروق قراره بالانضمام إلى موقع Amazon.aeعام 2019، لم يكن يطلق متجرًا إلكترونيًا فحسب، بل كان يخطو أولى خطواته نحو عالم جديد من النمو والابتكار من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية التي تتمتع بها أمازون. توفر قرطاسية فاروق العالمية لعملائها اليوم مجموعة واسعة تضم أكثر من 8000 منتج على Amazon.ae، حيث حصد العديد منها شارات مميزة على الموقع مثل 'الأكثر مبيعًا' و'اختيار أمازون' وذلك بفضل ثقة العملاء وإقبالهم المتزايد.

عمليات لوجستية متقدمة وتقنيات عالمية تُسرّع التوصيل وتعزز النمو

لم يعد النجاح مشروطًا بالموقع الفعلي للمتجر أو بساعات العمل، بل أصبح مرهونًا بالقدرة على مواكبة التحوّل الرقمي والاستفادة من الحلول الذكية. وأصبح بإمكان روّاد الأعمال مثل قرطاسية فاروق العالمية تقديم تجربة تسوّق موثوقة وسريعة على مدار الساعة، ما ساعدهم على تعزيز حضورهم داخل الإمارات.

تواصل أمازون الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الحديثة التي تعود بالفائدة المباشرة على البائعين المحليين، ومن أبرزها خدمة "الشحن من قِبل أمازون " (FBA) الذي يتولى عمليات التخزين والتغليف والتوصيل نيابة عن البائع، ما يسمح بتوفير خدمات توصيل سريعة مثل "التوصيل في نفس اليوم" أو "في اليوم التالي" لتلبية تطلعات العملاء.

كما يُعد برنامج "سيلر فليكس (Seller Flex) "حلاً مرناً يمنح البائعين حرية إدارة المخزون والعمليات من مستودعاتهم الخاصة، مع الاستفادة من شبكة أمازون للتوصيل السلس، مما يتيح لهم توفير خدمة التوصيل السريع لأعضاء "برايم".

ونتيجة لذلك، سجلت قرطاسية فاروق العالمية مبيعات قياسية عبر الإنترنت، متجاوزة التوقعات، ومعزّزة بثقة علامتها التجارية المحلية العريقة، لتصبح اليوم وجهة مفضّلة للطلاب والمهنيين في الإمارات.

رسالة فاروق إلى الجيل القادم

في رسالة مستوحاة من تجربته الخاصة، يوجّه فاروق نصيحته لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات: "المستقبل يتجه نحو الاقتصاد الرقمي، وهذا ليس مجرد توقع بل حقيقة ملموسة. استغلوا مواقع التجارة الإلكترونية مثل Amazon.ae للوصول إلى عملاء جدد، وتسريع نمو أعمالكم، والحفاظ على القدرة التنافسية. اجعلوا الجودة الاستثنائية شعاركم الدائم، وكونوا على استعداد للتكيف المستمر مع أحدث الاتجاهات في السوق، واحرصوا على أن يكون التعلم المستمر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستكم. من خلال العمل مع أمازون، نحن لا نكتفي بالنمو فحسب، بل نوسّع آفاق تفكيرنا ونواكب الشركات على مستوى العالم."

قصص النجاح تبدأ بخطوة...

قصة قرطاسية فاروق العالمية ليست سوى واحدة من العديد من قصص النجاح التي تدعمها أمازون كل يوم. من خلال برامجها وخدماتها المتطورة وتقنياتها ذات المستوى العالمي ، تُمكّن أمازون الشركات المحلية من التوسّع، والوصول إلى ملايين العملاء، وتعزيز مكانتها في عالم التجارة الرقمية.

ومع استعداد الجميع للعودة إلى المدارس، ندعوك لاكتشاف مجموعة واسعة من القرطاسية ومستلزمات المدرسة التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة.

