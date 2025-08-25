ارتفاع الأسعار يحفز متعاملين على بيع العملات الذهبية والسبائك بأوزان صغيرة

ارتفعت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، بين 3.5 و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن تسجيل أسعار المعدن الأصفر لارتفاعات جديدة أخيراً، حفز عدداً من المتعاملين على بيع منتجات للعملات والسبائك من الأحجام الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن مبيعات المشغولات الجديدة تشهد بطئاً.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 406.5 دراهم، بارتفاع قيمته 4.25 دراهم مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجّل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 376.25 درهماً، بزيادة أربعة دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 360.75 درهماً، بارتفاع 3.75 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 309.25 دراهم، بزيادة بلغت 3.5 دراهم.

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع حفز عدداً من المتعاملين على (البيع الحذر) لمنتجات الادخار والاستثمار الذي يتضمن عمليات بيع لمنتجات صغيرة ومتوسطة الحجم من السبائك والعملات الذهبية للاستفادة من الحدود المرتفعة لغرام الذهب حالياً، وترقب المزيد من الارتفاعات للإقبال على بيع منتجات بأوزان أكبر».

وأشار إلى أن «أسعار الذهب تشهد متغيرات متسارعة تجعل العديد من المتعاملين أكثر حذراً في عمليات البيع والشراء».

وأضاف مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «ارتفاع أسعار الذهب انعكس على الأسواق بحالة من بطء ومحدودية الطلب على منتجات المشغولات الذهبية الجديدة، فيما شهدت الأسواق عمليات بيع لمتعاملين على منتجات للعملات والسبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة».

من جهته، أشار مسؤول المبيعات في محل «ريج للذهب والمجوهرات»، مانج باليك، إلى أن «الارتفاعات السعرية للمعدن الأصفر، حدّت من الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، فيما شهدت الأسواق عمليات بيع لمشغولات مستعملة إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على بيع العملات الذهبية والسبائك، خصوصاً من فئات الأوزان الصغيرة».