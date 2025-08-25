«كهرباء الشارقة» تطلق برنامج ترشيد الاستهلاك

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجها السنوي لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، ويستهدف البرنامج تعزيز الوعي لأكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة، راشد المرزوقي، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي كجزء من التزام الهيئة بدعم جهود الاستدامة في الشارقة، وتحقيق الأهداف البيئية، والإسهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية.

من جانبه، قال رئيس قسم التثقيف والتوعية بالهيئة، سيف النقبي، إن البرنامج يتضمن زيارات ميدانية للمدارس، ومجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.