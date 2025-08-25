العراق يرفع طاقة التكرير إلى 1.3 مليون برميل يومياً

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، أمس، إن البلاد رفعت طاقة التكرير إلى 1.3 مليون برميل يومياً، من 1.1 مليون برميل يومياً في 2024.

وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق هذا العام، إن العراق العضو في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، يستهدف طاقة تكرير تصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً.

وذكر البيان أن «هذا التطور الاستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، الذي سجل عام 2024 مستوى 1.1 مليون برميل يومياً، ما وضع العراق على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية، وهو ما سيحقق جملة من المكاسب، أبرزها خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود».