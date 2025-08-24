الأجانب والمؤسسات يضخون 108.7 مليارات درهم في أسهم دبي منذ مطلع 2025

شهدت أسهم سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية، مدفوعة بجاذبية الأسهم الإماراتية، وصلابة اقتصاد الإمارة، إلى جانب النتائج القوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول من 2025.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، شهدت أسهم دبي نشاطاً في مشتريات الأجانب (غير العرب)، والمؤسسات منذ بداية العام وحتى جلسة يوم الجمعة الماضي، بإجمالي مشتريات 108.7 مليارات درهم.

وأظهرت البيانات، أن صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم سجل نحو 7.66 مليارات درهم، وذلك خلال الفترة المُشار إليها.

وسجّل المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي شراء بقيمة 5.92 مليارات درهم في سوق دبي منذ بداية العام الجاري، وذلك نتيجة لمشتريات بلغت 47.41 مليار درهم، مقابل مبيعات وصلت إلى نحو 41.49 مليار درهم.

ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي خلال العام الجاري تدفقاً أكبر في الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من قوة اقتصاد الإمارة، والأداء المالي المتميز للشركات المدرجة، إلى جانب اهتمام المستثمرين الأجانب باغتنام الفرص المتاحة في سوق الأسهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي، صافي شراء بقيمة ناهزت 1.74 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 61.28 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 59.54 مليارات درهم.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 18.75% إلى 6125.89 نقطة، منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة يوم الجمعة الماضي، بدعم نمو القطاعات القيادية وعلى رأسها البنوك، والذي نما بنسبة 25.46%، والصناعة بنسبة 25.1%، والعقارات بنحو 17.5%