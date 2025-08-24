منافذ بيع تتنافس في عروض «الاسترداد النقدي» وسحوبات المنح الدراسية

شهدت أسواق تجارة التجزئة في الدولة خلال الفترة الأخيرة مظاهر تنافسية بين عدد من منافذ البيع في طرح عروض لسحوبات على منح دراسية، إضافة إلى عروض الـ«الكاش باك» أو الاسترداد النقدي عبر قسائم مشتريات عند التسوّق بمبالغ مختلفة، إضافة إلى سحوبات على سبائك للذهب وإلكترونيات.

وأشار مستهلكون، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تطوّر المنافسة على العروض المطروحة مع التنزيلات، يُعد من المظاهر المفيدة للأسر المستهلكة.

فيما اعتبر مختصون وخبراء في قطاع تجارة التجزئة أن المنافذ لم تعد تكتفي بمنافسة التخفيضات، بل اتجهت إلى عوامل إضافية لتتطور أشكال المنافسة السوقية إلى استرداد نقدي أو هدايا مختلفة.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية طرح عدد من المنافذ عروضاً لمنح قسائم استرداد نقدي بنسب تصل إلى 50% عند التسوّق بمبلغ 500 درهم من أقسام معينة للمستلزمات المنزلية، أو 200 درهم من الملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية.

فيما طرحت منافذ وتعاونيات عروضاً لسحوبات على منح دراسية عند التسوق بمبلغ 300 درهم عبر حملات العودة إلى المدارس، إضافة إلى سحوبات على قسائم شرائية وهدايا لحواسيب محمولة ولوحية وسبائك ذهبية بوزن 2.5 غرام لكل سبيكة.

منافذ البيع

وتفصيلاً، قال المستهلك، يوسف حامد، إن «توسع المنافسة بين منافذ البيع من مجرد حملات التخفيضات لتشمل عروض استرداد نقدي أو سحوبات على منح دراسية، من المظاهر الإيجابية التي سيكون لها مردود مفيد على الأسر المستهلكة».

واعتبَر المستهلك، حسن سلطان، أنّ «أي امتيازات إضافية تطرحها المنافذ على حملات التخفيضات لها انعكاسات إيجابية على المستهلكين، خصوصاً أنّ المنافذ تستفيد أيضاً من البيع بمعدلات أكبر للمستهلكين».

وأشارت المستهلكة، رحاب علي، إلى أن «مظاهر العروض الإضافية مع التخفيضات من المهم التوسع في طرحها وفقاً لمواسم التسوق والمناسبات، بحيث تمنح المنافذ هدايا مثل المنح الدراسية التي تتناسب مع كلّ موسم شرائي بشكل يفيد المستهلكين، ويخفف من حدّة الأعباء المالية التي يتحملونها»، لافتة إلى أن «تلك العروض لن تضرّ المنافذ التي ستستفيد من زيادة المبيعات، وسيكون لها مردود إيجابي على الأسر المستهلكة».

تنافسية مرتفعة

بدوره، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، ريكيش راهول، إن «حدة التنافسية بين المنافذ تطورت لتتوسع من مجرد عروض للتخفيضات إلى عروض هدايا وسحوبات على منح دراسية واسترداد نقدي، وهو ما يعبر عن مؤشرات ارتفاع المنافسة بين منافذ البيع لزيادة الحصص السوقية واستقطاب المستهلكين».

وقال مدير المشتريات في أحد منافذ البيع، ديليب فيشال، إن «موسم (العودة إلى المدارس) من المناسبات التي تشهد طلباً استهلاكياً مرتفعاً مع توجه معظم الأسر إلى شراء مستلزمات المدارس، وهو ما دفع بدوره منافذ البيع إلى زيادة التنافسية من مجرد الاعتماد على التخفيضات، والتي لم تعد تكفي لاستقطاب المستهلكين مع زيادة التنزيلات المطروحة، لتمتد إلى عروض لاسترداد نقدي ومنح قسائم شرائية وسحوبات على هدايا ومنح دراسية».

الأسواق المحلية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «الأسواق المحلية لتجارة التجزئة تشهد مظاهر تنافسية غير مسبوقة بدعم من ارتفاع عدد متاجر التجزئة بمعدلات كبيرة، وهو ما يجعل المنافذ تبتكر في العروض المطروحة لاستقطاب المستهلكين، والذين بدورهم من المهم أن يكون لديهم الوعي الكافي لاختيار العروض الأفضل والأنسب من حيث السعر والجودة».