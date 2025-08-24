«فوتسي راسل» تضيف شركات إماراتية إلى مؤشراتها

أعلنت «فوتسي راسل» عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، على أن يتم تنفيذ التغييرات بإغلاق جلسة يوم الجمعة 19 من الشهر ذاته. وشملت المراجعة إجراء عدد من التعديلات على الأسهم الإماراتية، حيث تمت إضافة شركتي «أدنوك للغاز» و«بريسايت» إلى مؤشر الشركات الكبيرة. في حين تمت إزالة «برجيل القابضة» من مؤشر الشركات المتوسطة وجميع المؤشرات الأخرى، بسبب عدم تحقيق القيمة السوقية المناسبة للاستثمار. كما تضمنت المراجعة تخفيض «الصير مارين» من مؤشر الشركات الصغيرة إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً، إضافة إلى إدراج «ألفا داتا» ضمن مؤشر الشركات الصغيرة جداً بعد الاكتتاب.