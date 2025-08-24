«بوينغ» تسلّم شركات إماراتية 15 طائرة جديدة في 6 أشهر

سلمت شركة «بوينغ» الأميركية أربع شركات وناقلات إماراتية 15 طائرة جديدة خلال 6 أشهر في الفترة الممتدة بين فبراير ويوليو من العام الجاري 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن الشركة.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سلمت «بوينغ» 6 طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» لشركة «فلاي دبي» فضلاً عن 4 طائرات من الطراز ذاته لشركة «دبي لصناعات الطيران».

كما سلمت 3 طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» لشركة «الاتحاد للطيران»، فضلاً عن طائرتين من طراز «بوينغ 777» مخصصة للشحن الجوي لشركة «طيران الإمارات».

وتم تسليم طائرتين في كل من فبراير ومارس وأبريل ومايو، مقابل 3 طائرات في يونيو و4 طائرات في يوليو.

واستحوذت الشركات الإماراتية على غالبية حجم التسليمات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وحسب البيانات، فقد سلمت «بوينغ» في الإجمال 23 طائرة لسبع شركات في المنطقة، من ضمنها 15 طائرة لشركات إماراتية. وسجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استقبلت مطارات الدولة 75.4 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 5% مقارنة بـ71.7 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان شهر يناير الأعلى كثافة بتسجيله أكثر من 13.7 مليون مسافر.

وشهدت الحركة الجوية في الدولة نمواً بنسبة 6.2% لتصل إلى 531 ألف حركة جوية، مقارنة بما يقرب من 500 ألف حركة في النصف الأول من 2024.