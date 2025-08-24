«الوكالة التجارية» تعزز حضور إيطاليا في «ويتيكس 2025»

أعلنت الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدة التزامها طويل الأمد بدعم الابتكار الإيطالي في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة. وبصفتها الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للتجارة الدولية لإيطاليا، تضطلع الوكالة بدور محوري في ربط التميز الإيطالي بالأسواق العالمية.

وفي «ويتيكس 2025»، الذي سيُعقد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، تقود الوكالة جناحاً كبيراً يضم 50 جهة عارضة على مساحة 600 متر مربع، بما في ذلك مشاركة بارزة للشركات الناشئة والمبتكرين الجدد. ويجسد هذا الحضور المتواصل رسالة الوكالة في تمكين الشركات الإيطالية من بناء شراكات إقليمية فاعلة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا بعلاقات استراتيجية قوية، تستند إلى روابط راسخة ورؤية مشتركة للتقدم العالمي. ومنذ الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً، وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 14.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2023».