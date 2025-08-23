«موانئ دبي العالمية» ترفع طاقتها إلى 108 ملايين حاوية بنهاية 2025

أظهرت وثيقة حديثة صادرة عن موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن المجموعة تعتزم رفع إجمالي طاقتها الاستيعابية إلى 108 ملايين حاوية نمطية بنهاية العام الجاري، مقابل 102.2 مليون حاوية بنهاية العام الماضي، وذلك عبر محفظة أعمالها في أسواق عدة حول العالم، بما في ذلك أعمالها الموحدة أو استثماراتها في أسهم الملكية.

وبحسب بيانات الوثيقة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، من المتوقع أن تضيف المجموعة 5.8 ملايين حاوية إلى محفظتها خلال العام الجاري ككل، لتلبية الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة حول العالم.

وبحسب البيانات الصادرة في أغسطس الجاري، فإن التوسعات الجديدة في عام 2025 تشمل أسواق المملكة المتحدة لندن غيتواي، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتركيا، وجمهورية الدومينيكان، فضلاً عن سوقي البيرو وأستراليا، إلى جانب استثماراتها في كل من أسواق الصين والفلبين.

وقالت المجموعة، في الوثيقة، إن «محطات عديدة تابعة لها حول العالم تمتلك القدرة على زيادة السعة مع ارتفاع معدلات الاستخدام وزيادة الطلب من جانب المتعاملين». وتمكنت «دي بي ورلد» خلال النصف الأول من العام الجاري من مناولة 27.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في محطات الحاويات التي تديرها، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 7.5% على أساس سنوي.

وعلى مدار العام الماضي، أضافت المجموعة نحو 7.3 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات، وذلك في 11 سوقاً ضمن محفظة أعمالها الموحدة عالمياً، لترتفع القدرة الاستيعابية لمجموعة موانئ دبي العالمية، على مستوى محفظتها العالمية، إلى 102.2 مليون حاوية نمطية بنهاية عام 2024، مقابل نحو 95 مليوناً في نهاية عام 2023.

وقالت المجموعة في أغسطس الجاري، إنها تستمر في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصروفاتها الرأسمالية 3.97 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري. وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) من المصروفات الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في أسواق عالمية.

يُشار إلى أنه في بداية العام الجاري أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أنها حققت إنجازاً تاريخياً بتجاوز قدرتها الاستيعابية أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية وذلك منذ إنشائها، ما يُعد شاهداً على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار أميركي على مدى العِقد الماضي.