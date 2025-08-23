«طيران الإمارات» تقدّم «كافيار أوسيترّا» لعملاء الدرجة الأولى

تقدم «طيران الإمارات» لعملائها في الدرجة الأولى أفخر أنواع «كافيار أوسيترّا» في العالم. ومع إتاحة الفرصة لعملاء الدرجة الأولى للاستمتاع بكميات غير محدودة من الكافيار على متن الطائرة، شهدت «طيران الإمارات» زيادة تجاوزت 30% في استهلاك الكافيار مقارنة بالعام الماضي. وتُعد رحلات «طيران الإمارات» بين دبي ولندن هي الأعلى من حيث عدد العملاء الذين يستمتعون بالكافيار، تليها الرحلات من وإلى دبي وباريس وسيدني، ثم موسكو وبانكوك.

وطورت «طيران الإمارات» طقساً مميزاً لتقديم الكافيار، يحظى بتقدير عملاء الدرجة الأولى لالتزامه بالرعاية الفائقة لهذه الوجبة الفاخرة. ولضمان تجربة مثالية في كل مرة، تستثمر «طيران الإمارات» بشكل كبير في تخزين الكافيار وتقديمه بالشكل الصحيح، بما في ذلك توفير خدمة سائق مخصص لنقل الكافيار من وإلى الطائرات ثلاث مرات يومياً.

وباعتبار «طيران الإمارات» أكبر مشغل عالمي للدرجة الأولى على الرحلات الدولية، مع توفير 26 ألفاً و800 مقعد أسبوعياً وأكبر عدد من مقاعد الدرجة الأولى في الصناعة، فإن الطلب على الكافيار كبير جداً.