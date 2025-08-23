أدوات رقمية لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في الصيف

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لتمكين المتعاملين من إدارة استهلاكهم، من خلال حلول رقمية مبتكرة ونصائح مخصصة لكل متعامل على حدة.

وتوظف الهيئة ضمن حملتها التوعوية «استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف»، مبادئ علم السلوكيات لتصميم خدمات رقمية تسهم في تمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات مدروسة، استناداً إلى بيانات فورية، ومقارنات اجتماعية، بما يحفز المتعاملين على إحداث تغييرات إيجابية في عاداتهم اليومية ويعزز كفاءة استهلاك منازلهم. وترسل الهيئة إشعارات للمتعاملين ونصائح مصممة خصيصاً لكل متعامل، لتحفيزهم على الحد من الهدر والإسراف، وتشجيعهم على إدارة استهلاكهم بكفاءة.